Lekarze: Niepłodność męska urasta obecnie do rangi problemu społecznego

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu Iwona Nawrot–Szczepanik Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jest już trzecią uczelnią, z którą opolski szpital podpisał umowę o współpracy.

„Projekty realizowane przez placówki medyczne z uczelniami są bardzo ważnym elementem rozwoju dla obu stron umowy, ale przede wszystkim docelowo z korzyścią dla pacjentów” – podkreślił dyrektor Klinicznego Centrum Edward Puchała. Wskazał, że umowa podpisana z wrocławskim Uniwersytetem Medycznym ma inny zakres niż z dwiema poprzednimi uczelniami, które dotyczyły możliwości odbywania praktyk i staży.

„Współpraca z wrocławską uczelnią ma charakter ściśle naukowy, polegający na współpracy naszych laboratoriów: Laboratorium Diagnostyki Niepłodności Klinicznego Centrum z Katedrą i Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej wrocławskiej uczelni. Nasze laboratoria wspólnie prowadzą m.in. badania naukowe oraz projekty naukowo – badawcze dotyczące leczenia niepłodności wynikającej z przyczyn idiopatycznych oraz autoimmunologicznych” – tłumaczył Puchała.

Zakres badań wykonywanych przez obie strony dotyczy „Analizy biomarkerów plazmy nasienia w aspekcie męskiej płodności” i realizowany jest pod opieką merytoryczną dr hab. n. med. Ewy Kratz, kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wrocławskiej uczelni. Ze strony Klinicznego Centrum za współpracę naukową odpowiada dr n. med. Iwona Gilowska, kierownik Laboratorium Diagnostyki Niepłodności.

Dr hab. Ewa Kratz zwróciła uwagę, że niepłodność męska urasta obecnie do rangi problemu społecznego, gdyż – jak wskazała – według danych WHO co kilka lat wartości referencyjne prawidłowego nasienia ulegają obniżeniu. „Wyniki badań wskazują, że populacja nie spełnia kryteriów ustalonych wcześniej. Program badań obejmuje poszukiwania markerów biochemicznych niepłodności męskiej w obrębie plazmy nasienia, to jest wydzielin gruczołów i komórek traktu rozrodczego, z wyłączeniem plemników. Wyniki badań będą mogły wspomagać laboratoryjną diagnostykę męskiej niepłodności” – wyjaśniła.

„Dzięki kompleksowej diagnostyce niepłodności realizowanej w naszym Referencyjnym Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Niepłodności polegającej m.in. na analizie zarówno gospodarki hormonalnej, jak i wysoce specjalistycznemu badaniu seminogramu, między innymi fragmentacji DNA, czy testów MAR, zdiagnozowanie potencjalnej przyczyny niepłodności męskiej staje się bardzo prawdopodobne” – oceniła dr Iwona Gilowska. (PAP)

autor: Agata Tomczyńska

