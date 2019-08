Czy można zaplanować płeć dziecka? Odpowiadają ginekolog i nutrigenetyk

W programie „Dzień Dobry TVN” powili się ginekolog dr Wojciech Falęcki oraz nutrigenetyk dr inż. Tomasz Czernecki, by opowiedzieć o tym, czy można zaplanować płeć dziecka. Chociaż temat wydaje się absurdalny, wielu rodziców oddałoby wiele, by móc zadecydować o tym, czy poczęty zostanie chłopiec, czy też dziewczynka. Niektóre pary świadomie nie decydują się na kolejne (np. trzecie czy czwarte) dziecko z obawy na wysokie prawdopodobieństwo (50 proc.) poczęcia dziecka tej samej płci.

– Wiem, że dla rodziców płeć dziecka jest bardzo ważna – zapewniał w programie ginekolog, Wojciech Falęcki. Specjalista opowiedział także o najpopularniejszych metodach planowania płci dziecka, np. obserwowania dnia cyklu czy śledzenia pH pochwy. – To jest teoria, a życie... to pudełko czekoladek – nigdy nie wiadomo, na co się trafi – dodał lekarz. A co o planowaniu płci mówi nutrigenetyk dr inż. Tomasz Czernecki? Obejrzyj materiał wideo:

