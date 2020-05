Badania wykazały, że COVID-19 atakuje łożysko podczas ciąży. Czy jest się czego bać?

Badania patologiczne zakończone bezpośrednio po porodzie wykazały brak przepływu krwi od matki do płodu i zakrzepy w łożysku. Może to wpływać na rolę łożyska w dostarczaniu tlenu i składników odżywczych z krwiobiegu matki do rosnącego dziecka i usuwaniu produktów odpadowych z krwi dziecka. „Nie chcę malować przerażającego obrazu, ale te odkrycia są niepokojące”, powiedziała położna Northwestern Medicine dr Emily Miller, współautorka badań opublikowana w piątek w American Journal of Clinical Pathology w oświadczeniu.

Pomimo obserwacji tylko 16 kobiet, jest to największe badanie stanu łożyska u kobiet, które uzyskały pozytywny wynik testu Covid-19. „Nie chcę wyciągać obszernych wniosków z małego badania, ale ten wstępny wgląd w to, jak Covid-19 może powodować zmiany w łożysku, ma pewne znaczące implikacje dla zdrowia ciąży”, powiedział Miller, adiunkt położnictwo i ginekologia na Northwestern University Feinberg School of Medicine. Naukowcy chcą przedyskutować, czy powinni teraz zmienić sposób monitorowania kobiet w ciąży, badając dostarczanie tlenu przez łożysko podczas ciąży i śledząc wzrost niemowląt za pomocą ultradźwięków.

Różne reakcje specjalistów ginekologii

„Byłem zaskoczona, że autor zaczął mówić o zmianach w opiece na podstawie tego badania” – powiedziała dr Denise Jamieson z American College of Obstetricians and Gynecologists, która nie była zaangażowana w nowe badanie. „Przeprowadzanie dodatkowych badań przesiewowych i testów wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, które mogą prowadzić do nieprzewidzianych wyników” – dodał Jamieson, który kieruje oddziałem ginekologii i położnictwa w Emory University School of Medicine w Atlancie. „W tym badaniu pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi. Patrzenie na łożysko pomoże nam zrozumieć, co dzieje się w czasie ciąży, ale myślę, że musimy uważać na przeskakiwanie do tego, co oznacza klinicznie pod względem opieki nad kobietami w ciąży z Covid-19”. – dodał.

Co powinna zrobić przyszła mama?

Naukowcy radzą porozmawiać o wszelkich wątpliwościach ze swoim osobistym położnikiem-ginekologiem. Zachowaj te same środki ostrożności, które są zalecane dla wszystkich: myj ręce, nie dotykaj twarzy, noś maskę, gdy wychodzisz. I nie martw się na zapas! To dobry czas, aby poprosić członków rodziny o załatwienie podstawowych spraw.

