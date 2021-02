Amy Schumer pokazała bliznę po cesarskim cięciu, normalizując wygląd kobiecego ciała po porodzie

Amy Schumer jest mamą dwóch chłopców, obu poczętych metodą in vitro. Aktorka i komiczka o swoich zmaganiach z zajściem w ciążę, jak i samym macierzyństwem często pisze na Instagramie. Wspominała o męczących ją niepowściągliwych wymiotach ciężarnych, które oprócz samych wymiotów powoduje również nudności, odwodnienie, spadek wagi i poziomu cukru we krwi. Schumer musiała z tego powodu trafić do szpitala. Tym razem Amerykanka udostępniła swoje nagie zdjęcie w nadziei znormalizowania blizn po cesarskim cięciu. Sama miała „cesarkę” 2019 roku, gdy rodziła syna Gene'a.

„Moja blizna wygląda dzisiaj uroczo”

Na zdjęciu Schumer zasłania piersi, ale eksponuje bliznę, a w hashtagach pisze o tym, że wygląda ona tego dnia wyjątkowo uroczo (blizna, nie sama Amy). Jej post spotkał się z ogromną reakcją i wdzięcznością obserwatorek, które pisały, że dzięki niemu mogły się lepiej poczuć same ze sobą, ze swoimi „uroczymi” śladami po porodzie. W komentarzach wypowiedziały się również inne znane osoby. Paris Hilton skomentowała post ikonką ognia, a Vanessa Carlton dodała, że to cudowny przypadek, bo jej blizna tego dnia również świetnie się prezentuje.

