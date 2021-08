Promienie słoneczne mogą zmniejszyć ryzyko przedwczesnego porodu. Zaskakujące odkrycie

Jeśli przez pierwsze trzy miesiące po zajściu w ciążę przyszłym matkom nie brakuje promieni słonecznych, to mogą w ten sposób ograniczyć ryzyko przedwczesnego porodu. Co ciekawe, nie zauważono podobnej zależności w kolejnych trymestrach.

Niewystarczająca ilość światła na samym początku ciąży może zaś zwiększać możliwość wystąpienia problemów z łożyskiem podczas narodzin dziecka i o 10 proc. podwyższa ryzyko urodzenia wcześniaka – twierdzą badacze z University of Edinburgh.

twitter

Im więcej słońca w pierwszym trymestrze ciąży, tym niższe ryzyko narodzin wcześniaka

Do takich wniosków naukowcy doszli po przebadaniu ponad 400 tys. ciężarnych oraz pół miliona noworodków urodzonych przedwcześnie po 24. tygodniu ciąży.

Specjalistom udało się ustalić, że kobiety, które w pierwszym trymestrze miały najbardziej ograniczony dostęp do naturalnego światła słonecznego, były o 10 proc. bardziej narażone na przedwczesny poród w porównaniu do pań najczęściej przebywających na słońcu – niezależnie od wszelkich dodatkowych czynników tj. wiek czy nałogowe palenie papierosów.

Światło słoneczne może wpływać na ciśnienie krwi

W prowadzonych wcześniej badaniach tej samej grupie szkockich naukowców z University of Edinburgh udało się wykazać, że kiedy nasza skóra jest wystawiona na działanie promieni słonecznych, do naczyń krwionośnych uwalniany jest tlenek azotu, dzięki któremu dochodzi do obniżenia ciśnienia krwi (to właśnie dlatego wśród mieszkańców najbardziej nasłonecznionych terenów notuje się mniej problemów z nadciśnieniem oraz zawałów mięśnia sercowego).

Korzyści z tego zjawiska zdaniem specjalistów przewyższają ryzyko zachorowania na raka skóry i innych problemów wynikających ze zbyt długiego przebywania na słońcu. Dostęp do promieni słonecznych przyczynia się także do produkcji witaminy D, która pomaga w rozwoju układu kostnego płodu, a także nerek, serca i całego układu nerwowego.

Dlaczego przyszłe matki na początku ciąży powinny częściej przebywać na słońcu?

Naukowcy podkreślają też, że powikłania związane z przedwczesnym porodem (przed 37. tygodniem ciąży) są główną przyczyną zgonów dzieci poniżej piątego roku życia. Wśród wcześniaków występuje też więcej przypadków niepełnosprawności oraz problemów ze wzrokiem, słuchem lub z prawidłowym rozwojem w porównaniu do osób, które przyszły na świat w terminie.

Częstsze przebywanie na słońcu na początku ciąży może przynajmniej w pewnym stopniu temu w pewnym stopniu temu zapobiec.

Kolejne etapy badań mają ustalić, czy zwiększenie dostępu do sztucznego światła na wczesnym etapie ciąży może wywołać podobny efekt jak naturalne promienie słoneczne.

Czytaj też:

O ile lat szybciej starzeją się matki niedosypiające po urodzeniu dziecka? Będziecie zaskoczeniCzytaj też:

Ile można przytyć w ciąży? Pytamy dietetyków o kontrowersyjną wypowiedź lekarki z Oleśnicy