Naukowcy z Harvardu: Spożywanie produktów z witaminą D chroni przed rakiem jelita grubego

Na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „Gastroenterology” zespół badaczy z Uniwersytetu Harvarda oraz Dana-Farber Cancer Institute w Bostonie wykazali, że jedzenie pokarmów z witaminą D może być jeszcze korzystniejsze niż dotąd sądzono. Okazuje się, że dzięki temu można nie tylko chronić się przed rakiem jelita grubego, ale także niebezpiecznymi polipami rozwijającymi się w przewodzie pokarmowym (uznawanymi za prekursory tego nowotworu).

Witaminą D w raka jelita grubego? Te produkty mogą o 50 proc. zmniejszać ryzyko nowotworu

„Odkryliśmy, że całkowite spożycie witaminy D wynoszące 300 IU dziennie lub więcej – co odpowiada mniej więcej równowartości trzech ćwierćlitrowych szklanek mleka – wiązało się z o 50 proc. niższym ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego w młodszym wieku” – wyjaśnia dr Kimmie Ng, dyrektor Young-Onset Colorectal Cancer Center w Dana-Farber Cancer Institute.

Naukowcy przekonują, że istnieje wyraźny związek pomiędzy niższym ryzykiem raka jelita grubego a jedzeniem bogatych w witaminę D produktów spożywczych, takich jak:

tłuste ryby morskie (m.in. śledź w oleju, świeży pstrąg tęczowy, łosoś, wędzona makrela, sardynki, halibut, węgorz)

żółtko jaja kurzego

pieczarki, grzyby shitake, kurki, smardze

mleko krowie, wzbogacane wit. D mleka roślinne

żółty ser, masło

wątróbka wołowa i wieprzowa, drób

Choć w ostatnich latach zmniejsza się liczba przypadków raka jelita grubego, to niepokojąco wzrasta zachorowalność na ten typ nowotworu u młodych ludzi – głównie osób, które mają mniej niż 50 lat. Mimo że przyczyna tego zjawiska nie została dotąd wyjaśniona, to zdaniem naukowców spory wpływ może mieć na to zmiana naszych nawyków żywieniowych i ograniczenie w codziennej diecie naturalnych źródeł witaminy D, która występuje głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego.

Ze względu na to, że młodsze pokolenia jedzą ich coraz mniej, są bardziej narażone na rozwój raka jelita grubego (którego występowanie wiąże się z niższym spożyciem witaminy D). Potwierdzono to w kilku wieloletnich badaniach (jedne trwały od 1989 roku, a kolejne w latach 1991-2015), w których wzięło udział ponad 94 tys. ochotników.

Im więcej witaminy D w pożywieniu, tym niższe ryzyko raka jelita grubego

Analiza naukowców wykazała, że wyższe całkowite spożycie witaminy D może wiązać się ze znacznie zmniejszonym ryzykiem wczesnego wystąpienia raka jelita grubego oraz polipów jelita grubego u osób, które mają mniej niż 50 lat. U osób starszych nie zaobserwowano aż tak znaczących różnic.

Co ciekawe, związek ten był najbardziej widoczny w przypadku witaminy D pochodzącej z produktów mlecznych. Nie udało się zauważyć podobnych zależności w przypadku suplementów z witaminą D. Naukowcy nadal próbują ustalić, dlaczego tak się dzieje. Kolejne etapy badań mają przybliżyć ich do wyjaśnienia tego zjawiska.

Nowe odkrycie może ułatwić zapobieganie raka jelita grubego na wczesnym etapie, kiedy szanse na skuteczną pomoc chorym są dużo wyższe.

