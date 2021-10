Czy można zaplanować płeć dziecka? Metody na chłopca i dziewczynkę

Jednym z przyjemniejszych aspektów ciąży jest planowanie płci. Czy będzie to chłopiec czy dziewczynka? Rodzice, którzy mają już jedną pociechę z reguły marzą o tym, by drugie dziecko miało określoną płeć. Jedni chcą mieć parę, inni wolą dwie dziewczynki lub dwie chłopców. Ale czy mają na to jakikolwiek wpływ? Okazuje się, że.... tak.

Metody planowania płci

Aby zaplanować płeć, można skorzystać z różnych sposobów. Przy zapłodnieniu naturalnym zwykle są to metody, którymi kierowały się już nasze babcie. Nie niosą one pełnej skuteczności, raczej opierają się na domniemaniach i przesądach. Inaczej jest w przypadku zapłodnienia pozaustrojowego i poczęcia, do którego dochodzi przy pomocy technologii. Tam już rzeczywiście można w pełni zaplanować płeć dziecka.

Metody na chłopca

Rodzice, którzy marzą o potomku płci męskiej, mogą skorzystać z kilku sposobów. Pierwszym z nich jest dokładne wyznaczenie terminu owulacji (można ją rozpoznać między innymi po zmianie konsystencji śluzu płodnego, który przybiera postać gęstego białka kurzego) i współżycie wyłącznie w tym czasie. Uważa się, że zbliżenie w czasie owulacji zwiększa szanse na poczęcie chłopca, ponieważ męskie plemniki są szybsze niż żeńskie i to one jako pierwsze mogą zapłodnić komórkę jajową.

Inną metodą sprzyjającą poczęciu chłopca jest zmiana diety. Kobiety, które piją regularnie kawę (przynajmniej dwie filiżanki) częściej rodzą chłopców. Spłodzeniu syna sprzyjają również duże ilości pomidorów w diecie, orzechów, roślin strączkowych i innych produktów zawierających potas.

Metody na dziewczynkę

A jak jest z córeczką? Pary, które marzą o dziewczynce, powinny kochać się kilka dni przed owulacją. Uważa się, że żeńskie plemniki są cięższe niż męskie, wolniej się poruszają, ale mogą dłużej przetrwać. To sprawia, że zbliżenie kilka dni przed owulacją zwiększa szanse poczęcie dziewczynki. Męskie plemniki po prostu nie przetrwają tak długo w drogach rodnych kobiety, gdzie środowisko nie jest dla nich przyjazne, a drogi rodne w czasie owulacji wyściela gęsty śluz.

Panie, które chciałyby mieć córeczkę, powinny również włączyć do diety produkty bogate w wapń, przetwory mleczne, suszone owoce, orzechy, zielone warzywa. Dieta bogata w wapń również sprzyja poczęciu dziewczynki.

Co ciekawe, z badań wynika, że do płci dziecka przyczynia się również wiek. Pary, które decydują się na dziecko w wieku dojrzałym, częściej mają córeczkę. Poczęciu dziewczynki sprzyjają również poprzednie ciąże. Uważa się, że przy trzeciej i kolejnej ciąży zwiększa się poziom beta hCG, co zwiększa szanse na dziecko płci żeńskiej.

In vitro

Przy zapłodnieniu metodą pozaustrojową lekarze dokładnie wiedzą, jaki zarodek wprowadzają do macicy kobiety. Przed zapłodnieniem ma on przeprowadzony pełny profil genetyczny, można więc określić płeć. Rodzice jednak najczęściej nie kierują się tym przy zapłodnieniu, bo z metody in vitro korzystają pary, które cierpią na niepłodność lub bezpłodność i które marzą o tym, by zostać rodzicami. Płeć dziecka zwykle nie ma dla nich znaczenia.

Sortowanie plemników

Metoda sortowania plemników polega na podzieleniu ich ze względu na płeć. Są one sortowane w urządzeniu nazywanym cytometrem przepływowym, które bada ich wagę. Lekkie plemniki to plemniki męskie z chromosomem Y, natomiast cięższe to plemniki żeńskie z chromosomem X. Wybór konkretnych plemników pozwala wpłynąć na płeć dziecka. Skuteczność tej metody jest wysoka i szacowana na ponad 80 procent. Dotyczy ona tylko zapłodnienia metodami pozaustrojowymi.

