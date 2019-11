Ból głowy po wysiłku fizycznym i ćwiczeniach. Czy jest się czym niepokoić?

Ból głowy po wysiłku

Główny wysiłkowy ból głowy to ból, który ludzie odczuwają wyłącznie podczas ćwiczeń i który nie ma żadnych przyczyn. Objawy pierwotnego wysiłkowego bólu głowy obejmują:

ból zwykle po obu stronach głowy

uczucie pulsowania.

Ból może trwać od 5 minut do 48 godzin i przypominać migrenę. Ludzie mogą częściej odczuwać ból głowy po wysiłku w gorących warunkach lub na dużej wysokości. Z kolei wtórny wysiłkowy ból głowy występuje z powodu choroby podstawowej, takiej jak:

choroba serca

udar lub krwawienie w mózgu

zator w tętnicy

zespół odwracalnego zwężenia naczyń mózgowych

guz lub uszkodzenie mózgu.

Czytaj także:

Aktywność fizyczna w smogu. O tym warto pamiętać?

Ból głowy z odwodnienia

Jeśli nie dostarczasz swojemu organizmowi płynów podczas lub po wysiłku, możesz doświadczyć odwodnienia. Woda i elektrolity utrzymują nawodnienie organizmu, a tracisz je poprzez pocenie. Kiedy jesteś odwodniony, może rozwinąć się u ciebie ból głowy. Inne objawy, które mogą wskazywać na odwodnienie obejmują:

pragnienie

uczucie zmęczenia

ciemnożółty mocz

wydalanie mniej moczu niż zwykle

suchość w ustach lub na wargach

drażliwość

zawroty głowy.

Ból napięciowy

Ból głowy związany z napięciem jest najczęstszym rodzajem bólu głowy. Napięcie mięśni spowodowane ćwiczeniami lub niewłaściwą postawą podczas ćwiczeń może powodować bóle głowy. Ludzie, którzy doświadczają stresu, mogą również odczuwać napięciowego bólu. Objawy bólu głowy związane z napięciem obejmują:

ból łagodny do umiarkowanego

stopniowy rozwój bólu głowy

ból szyi i z tyłu głowy

ból, który może być albo tępym bólem, albo uciskiem podobnym do opaski wokół głowy

ból, który często dotyka obu stron głowy

zwykle stały ból zamiast pulsowania.

Ćwiczenia w upale

Ćwiczenia w gorącym klimacie lub w bezpośrednim świetle słonecznym mogą wywołać ból głowy i migrenę. Zwiększone poziomy ciepła mogą powodować nadmierne pocenie się, co może prowadzić do odwodnienia. Jasne światło słoneczne może również powodować bóle głowy i migreny.

Czytaj także:

Ból mięśni pojawił się kilka dni po treningu? To nie zakwasy

Niski poziom cukru we krwi

Jeśli nie jesz przed ćwiczeniami, mogą wystąpić u ciebie bóle głowy z powodu niskiego poziomu cukru we krwi. Ćwiczenia spalają kalorie, a jeśli nie przyjmiesz wystarczającej ilości kalorii przed ćwiczeniami, poziom cukru we krwi może spaść. Kiedy jesz węglowodany, ciało przekształca je w glukozę. Mózg musi mieć stały dostęp glukozy do prawidłowego funkcjonowania. Jeśli mózg nie otrzymuje wystarczającej ilości glukozy, może to powodować różne objawy, w tym bóle głowy.

Inne objawy niskiego poziomu cukru we krwi mogą obejmować:

nudności



dezorientację

wyczerpanie

uczucie omdlenia lub zawrotów głowy

drżenie

głód.

Migrena

Umiarkowane, regularne ćwiczenia mogą pomóc w zapobieganiu migrenom i zmniejszyć nasilenie objawów. Jednak u niektórych osób ćwiczenia mogą być wyzwalaniem migreny. Niektóre z najczęstszych objawów migreny to:

pulsujący ból głowy

zwiększona wrażliwość na światło i dźwięk

nudności

wymioty

zmęczenie.

Jeśli ćwiczenia wywołują migrenę, mogą istnieć inne przyczyny, takie jak:

niski poziom cukru we krwi

odwodnienie

zmiany stylu życia, takie jak dieta.

Czytaj także:

Jak spalić 800 kalorii w ciągu godziny? Ten trening wyciśnie z ciebie siódme poty