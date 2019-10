Dzieci a bieganie. Jak motywować, a nie zrażać naszych pociech do treningu?

Bieganie to forma aktywności dostępna dla każdego. Potrzebujemy tylko odpowiedniego ubrania i butów, by rozpocząć treningi. Co więcej, warto namówić także dzieci – ruch ma rewelacyjny wpływ na ich rozwój, a ćwiczenie razem z rodzicami wzmacnia rodzinne więzi. Podpowiadamy od czego zacząć.