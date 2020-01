Czy matki, przyjmujące leki przeciwpadaczkowe, mogą bezpiecznie karmić piersią?

W niedawno opublikowanym badaniu w JAMA Neurology zespół badawczy z University of Minnesota badał narażenie na leki przeciwpadaczkowe (AED) u niemowląt karmionych piersią przez matki z padaczką.

W przypadku matek z padaczką społeczność medyczna nie jest zgodna co do tego, czy karmienie piersią podczas przyjmowania leków przeciwpadaczkowych może mieć niekorzystny wpływ na ich dzieci. Podczas gdy poprzednie badania badały stężenie leków przeciwpadaczkowych w mleku matki, nie uwzględniało to ilości leków przeciwpadaczkowych metabolizowanych przez dziecko. Wielu badaczy odkryło, że stężenia leków przeciwpadaczkowych w próbkach krwi niemowląt karmionych piersią były znacznie niższe niż stężenia we krwi matki.

Dokonali tego, analizując próbki od niemowląt karmionych piersią i ich matek w okresie od 5 do 20 tygodni po urodzeniu. Ilość stężeń AED zmierzono na podstawie próbek krwi pobranych zarówno od matki, jak i dziecka. Te matki i niemowlęta zostały włączone do badania dotyczącego wyników matczynych i neurorozwojowych leków przeciwpadaczkowych (MONEAD).

„Zmierzyliśmy stężenie leku bezpośrednio u niemowląt, które odzwierciedlało ogólną ekspozycję na lek u niemowląt poprzez mleko matki” – powiedziała Angela Birnbaum, profesor w College of Pharmacy. „Nasze badanie wspiera karmienie piersią matek z padaczką, które przyjmują leki przeciwwstrząsowe. Oznacza to, że świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej mogą prowadzić bardziej świadome rozmowy z nowymi i oczekującymi matkami na temat możliwości karmienia piersią”.

