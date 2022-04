W Polsce może być ponad 20 tys. uchodźców w spektrum autyzmu. „Ich sytuacja jest ekstremalnie trudna”

Wśród osób uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy są także ludzie w spektrum autyzmu. – Każdy, kto ucieka przed wojną, znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. A sytuacja osób z autyzmem jest ekstremalnie trudna – mówi Dorota Wyszomirska z Fundacji JiM, pomagającej osobom z autyzmem. Jeśli przyjąć szacunki, że 1 proc. społeczeństwa tosoosby autystyczne, to w Polsce może być już ponad 20 tysięcy uchodźców w spektrum autyzmu.

Uchodźcy w spektrum autyzmu – nie wszystkie problemy pojawiają się od razu

Już w pierwszych dniach wojny Fundacja uruchomiła pomoc dla osób z autyzmem i ich rodzin. Jak podkreśla Dorota Wyszomirska w rozmowie z „Wprost”, nie zawsze wszystkie problemy pojawiają się od razu. – Pomagaliśmy w znalezieniu odpowiedniej opieki lekarskiej dla trzyletniej dziewczynki, która nagle przestała chodzić. Zgłosiła się do nas także mama nastolatka, który w Ukrainie chodził na terapię, miał indywidualnego nauczyciela, a po przyjeździe do Polski to wszystko się skończyło. Minął miesiąc od przerwania terapii, od wybuchu wojny i stan dziecka zaczął się pogarszać – wyjaśnia.

Jak dodaje, dla osoby autystyczne doświadczenie wojny i ucieczki jest szczególnie trudne. – Były u nas dwie kobiety, jedna z nich ma dziecko autystyczne. Podczas rozmowy one nagle spojrzały nerwowo w okno i się skuliły. Ja dopiero w tym momencie usłyszałam lecący samolot, coś, na co nie zwracam już zupełnie uwagi – mówi Dorota Wyszomirska.

Osoba w spektrum autyzmu może usłyszeć nawet żarówkę. To dla nas abstrakcja, ale wyobraźmy sobie, co tak wrażliwy na bodźce człowiek czuje, kiedy słyszy syreny i bomby – dodaje.

Gdzie szukać pomocy dla uchodźców w spektrum autyzmu?

Osoby autystyczne z Ukrainy i ich rodziny mogą tak samo jak inni uchodźcy korzystać z pomocy, jaką oferuje państwo polskie uciekającym przed wojną Ukraińcom – to m.in. możliwość korzystania z darmowej opieki zdrowotnej czy edukacji.

Fundacja JiM pomaga osobom w spektrum autyzmu także finansowo. – Uruchomiliśmy Autystyczny Fundusz Życia, wspieramy rodziny, które mają pod opieką osoby autystyczne kwotą 500 zł na każdą osobę w spektrum autyzmu – mówi Dorota Wyszomirska. Jak podkreśla, to wsparcie szczególnie istotne na początku, kiedy rodziny muszą zacząć nowe życie w Polsce i brakuje im nawet podstawowych rzeczy.

Fundacja przygotowała także poradniki dla uchodźców, ale też np. poradnik dotyczący problemów z jedzeniem, który przyda się również Polakom goszczącym uchodźców z Ukrainy (w autyzmie często mamy do czynienia z wybiórczością pokarmową). W sprawie pomocy dla osób z Ukrainy można dzwonić na fundacyjny numer: 789 288 996 (telefon jest obsługiwany także językach ukraińskim i rosyjskim).

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Czytaj też:

Ciche godziny w oddziałach NFZ. Tak będzie w każdy wtorek