NA ŻYWO: Koronawirus – najnowsze informacje z niedzieli 8 marca

8:30 64-latek z Argentyny to pierwsza śmiertelna ofiara koronawirusa w Ameryce Łacińskiej. Mieszkaniec Buenos Aires wrócił do kraju z Europy. Pacjent chorował na cukrzycę, nadciśnienie, miał problemy z nerkami oraz przewlekłe zapalenie oskrzeli 8:18 Co najmniej dwa przypadki koronawirusa stwierdzono w Bułgarii, poinformował szef sztabu kryzysowego prof. Wencisław Mutafczijski. To kobieta i mężczyzna, którzy wyjeżdżali ostatnio za granicę. 8:08 W Polsce (dane z 7 marca z godziny 20) mamy obecnie:

– 6 osób zakażonych

– 146 osób hospitalizowanych

– 1548 osób objętych kwarantanną

– 6409 osób objętych nadzorem epidemiologicznym 7:10 W ciągu ostatniej doby w Chinach odnotowano 45 nowych przypadków koronawirusa - znaczenie mniej niż w ostatnich dniach. Z powodu powikłań zmarło 27 osób. 7:03 Koronawirus dotarł do 103 krajów świata. Zakażonych zostało 106 205 osób, 60 191 udało się wyleczyć. Z powodu powikłań zmarło 3600 pacjentów, głównie osób starszych lub cierpiących na inne schorzenia 6:59 Pod gruzami hotelu nadal jest 19 osób



Koronawirus. Zawalił się hotel wykorzystywany do kwarantanny. 70 osób uwięzionych pod gruzami 6:44 W sobotę 8 marca podano, że włoski rząd przyjął dekret, na mocy którego region Lombardia oraz 14 prowincji na północy kraju miały zostać odizolowane. Takie rozwiązanie oburzyło lokalnych polityków. Premier Giuseppe Conte wydał oświadczenie, w którym odniósł się do zapowiedzi



Chaos po doniesieniach o zamknięciu 14 włoskich prowincji. Jest oświadczenie premiera 6:26 W niedzielę 8 marca w Polsce weszła w życie ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem.

Przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w związku z podejrzeniem koronawirusa, a także wypłatę zasiłków dla rodziców za czas zamknięcia m.in. szkół czy przedszkoli.

Papież Franciszek odwołuje publiczne wystąpienia z obawy przed koronawirusem