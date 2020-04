NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z wtorku 14 kwietnia

Śledzimy sytuację w kraju i na świecie związaną z zakażeniami koronawirusem i relacjonujemy ją dla Państwa.

8:46 - Nie ma żadnych danych, że ta epidemia skończy się w lecie, nie ma żadnych danych, że skończy się jesienią, że w jakiś cudowny sposób wygaśnie. O wakacjach takich jak do tej pory możemy zapomnieć. Z epidemią będziemy się borykać przez rok - powiedział Łukasz Szumowski 8:43 Łukasz Szumowski podkreślił, że wybory korespondencyjne są bezpieczniejsze - w kontekście zagrożenia epidemicznego - niż tradycyjne, jednak nie przedstawił jeszcze swojej rekomendacji na wybory prezydenckie zaplanowane na 10 maja. Zaznaczył, że potrzebuje na to więcej czasu 8:40 - Będziemy powoli od 19 kwietnia odmrażać gospodarkę. Myślę, że to jest dobra wiadomość, jeśli patrzymy na wartości, jak wygląda koszt tej izolacji – powiedział minister zdrowia w rozmowie z RMF FM 8:37 170 zgonów z powodu Covid-19 zarejestrowano w Niemczech w ciągu ostatniej doby - podał we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii koronawirusa w tym kraju to 2969 8:20 - Ministerstwo Zdrowia w tym tygodniu przedstawi swoje rekomendacje w sprawie wyborów prezydenckich. Moje stanowisko jest takie, że w sposób korespondencyjny można je bezpiecznie przeprowadzić. To najmniejsze ryzyko, byśmy ulegli zakażeniu koronawirusem - powiedział w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska 8:16 Chociaż wiele organizacji zdrowia publicznego zaleca trzymanie matek i niemowląt razem, amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom doradzają placówkom rozważenie tymczasowego oddzielenia matek i dzieci, dopóki matka nie przestanie zarażać, i zaleca, aby ryzyko i korzyści wynikające z tymczasowej separacji zostały omówione z matką przez zespół opieki zdrowotnej



Czy należy oddzielić niemowlęta od matek z pozytywnym wynikiem na COVID-19? 7:59 Komisja zdrowia poinformowała, że podczas ostatniej doby w Chinach u 89 osób stwierdzono zakażenie koronawirusem. To o 19 osób mniej w porównaniu z poprzednią dobą. 86 osób z zakażonych przyjechało do Chin z zagranicy. Nikt nie umarł



Ostatnia doba w Chinach bez śmierci z powodu koronawirusa. 89 nowych zakażonych 7:46 „Wiadomości” TVP skrytykowały TVN za materiały dotyczące wizyty prezesa PiS na zamkniętym dla warszawiaków Cmentarzu Powązkowskim. Przy okazji ujawniono, że Jarosław Kaczyński odwiedził także inne nekropolie w stolicy



Prezes PiS nie tylko na Powązkach. „Wiadomości” TVP: Odwiedził kilka innych cmentarzy 7:38 W dotkniętym pandemią koronawirusa portowym mieście Guayaquil ciała zmarłych odbiera z domów policja. W ostatnich tygodniach funkcjonariusze ze specjalnego zespołu zabezpieczyli tam zwłoki 771 osób. Ceny pogrzebów w Ekwadorze są na tyle wysokie, że rodzin zwyczajnie na nie nie stać



Kryzysowa sytuacja w Ekwadorze. Tylko w jednym mieście z domów odebrano blisko 800 ciał 7:20 Przed świętami, w związku z ograniczeniami wprowadzanymi przez rząd, a spowodowanymi epidemią koronawirusa, wiele sieci handlowych zdecydowało się na zmianę godzin otwarcia sklepów. Miało to pomóc zmniejszyć kolejki w okresie przygotowań do Wielkanocy. W jakich godzinach będą otwarte popularne sklepy po świętach?



Nowe godziny otwarcia sklepów po świętach. Co się zmieniło? 7:14 - Brytyjski rząd nie spodziewa się podjęcia w tym tygodniu żadnych decyzji, łagodzących ograniczenia w kontaktach społecznych, wprowadzone w celu powstrzymania epidemii koronawirusa - oświadczył minister spraw zagranicznych Dominic Raab 7:06 W Irlandii w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło 31 osób, wskutek czego bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 365, a liczba wykrytych zakażeń zwiększyła się o 527. To trzeci w ciągu ostatnich siedmiu dni przypadek, by liczba zmarłych w ciągu doby była wyższa niż 30 - największą - 36 - odnotowano 7 kwietnia 6:59 Na warszawskim Lotnisku Chopina ma wylądować we wtorek rano największy transportowy samolot świata, który przywiezie z Chin do Polski ładunek z niezbędnymi środkami do walki z koronawirusem. Na pokładzie samolotu ma się znaleźć m.in. 7 mln maseczek i kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych 6:48 - Maseczki występują w różnych rodzajach i w różnym stopniu mogą chronić przed zakażeniem. Jednak w obecnej sytuacji epidemicznej istotny jest aspekt ograniczenia rozsiewania patogenu, a noszenie maseczek w tym pomaga – wyjaśnił mikrobiolog dr Tomasz Wołkowicz z NIZP-PZH



Ekspert: Maseczki w różnym stopniu chronią przed zakażeniem 6:39 Nie wszyscy wyleczeni z COVID-19 mają przeciwciała i są odporni na kolejne infekcje - oświadczyli w poniedziałek eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Ci, którzy mają wykrywalny poziom przeciwciał, powinni być chronieni, ale nie wiadomo, przez jaki czas



WHO: Nie wszyscy wyleczeni z COVID-19 mają przeciwciała i są odporni na kolejne infekcje 6:28 Na przedłużenie narodowej kwarantanny zdecydowała się również Francja. Emmanuel Macron przedłużył kwarantannę do 11 maja. Poinformował, że po tym czasie władze będą stopniowo otwierać szkoły i żłobki, a firmy zaczną wracać do normalnego trybu pracy. Prezydent zapowiedział, że w ciągu 15 dni rząd przedstawi plan wyjścia z kwarantanny i organizacji życia społecznego po 11 maja. Przekazał, że bardzo napięta sytuacja jest nadal w regionach Grand Est i Ile-de-France. Prezydent ocenił, że epidemia nie jest jeszcze pod kontrolą 6:20 Władze Nowej Zelandii przedłużyły stan wyjątkowy kraju o kolejne siedem dni, aby wesprzeć wysiłki rządu w walce z rozprzestrzenianiem się COVID-19 6:13 O 1509 powiększył się w ciągu minionych 24 godzin bilans ofiar śmiertelnych epidemii SARS-Cov-2 w USA - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W Stanach Zjednoczonych z powodu COVID-19 zmarło dotychczas ponad 23,5 tys. osób

Zmniejszenie obostrzeń w zw. z COVID-19. Naukowcy przedstawili trzy główne warunki