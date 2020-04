Przeciwciała od lamy pomogą w walce z koronawirusem? Ciekawe odkrycia naukowców

Poszukiwanie skutecznego leczenia COVID-19 doprowadziło zespół naukowców do znalezienia nieprawdopodobnego sojusznika w ich pracy: lamy o imieniu Winter. Zespół – z University of Texas w Austin, National Institutes of Health i Ghent University w Belgii – donosi o swoich odkryciach na temat potencjalnej drogi leczenia koronawirusem z udziałem lam 5 w czasopiśmie Cell. Artykuł jest obecnie dostępny online jako „ pre-proof”, co oznacza, że ​​jest recenzowany, ale przechodzi ostateczne formatowanie.

„To jedno z pierwszych przeciwciał, o których wiadomo, że neutralizują SARS-CoV-2” – powiedział Jason McLellan, profesor biologii molekularnej w UT Austin i współautor, odnosząc się do wirusa wywołującego COVID-19.

Przeciwciała od lamy pomogą w walce z koronawirusem?

Kiedy układ odpornościowy lamy wykrywa obcych najeźdźców, takich jak bakterie i wirusy, zwierzęta te (i inne wielbłądowce, takie jak alpaki) wytwarzają dwa rodzaje przeciwciał: jedno podobne do ludzkich przeciwciał i drugie, które ma tylko około jednej czwartej wielkości. Te mniejsze można rozpylać i stosować w inhalatorze.

„To czyni je potencjalnie naprawdę interesującymi jako lek na patogen układu oddechowego, ponieważ dostarczasz go bezpośrednio do miejsca infekcji” – powiedział Daniel Wrapp, absolwent laboratorium McLellana i drugi autor artykułu.

Zespół przygotowuje się teraz do przeprowadzenia badań przedklinicznych na zwierzętach, takich jak chomiki lub naczelne, z nadzieją na kolejne testy na ludziach. Celem jest opracowanie leczenia, które pomogłoby ludziom wkrótce po zakażeniu wirusem.