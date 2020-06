Jak wykryć oznaki zaburzeń psychicznych podczas pracy na odległość?

Na całym świecie obostrzenia i obawy związane z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa zmusiły wiele firm do wydelegowania pracowników do pracy z domu. Ale nawet mimo że urzędnicy w różnych krajach zaczynają teraz łagodzić obostrzenia i blokady, wygląda na to, że ustalenia dotyczące pracy zdalnej mogą zostać zachowane, przynajmniej częściowo. Niektóre z największych, najbardziej wpływowych firm już zobowiązały się do znacznie bardziej elastycznej pracy.

Praca w domu może przynosić korzyści zarówno pracownikom, jak i firmom, ale może mieć także pewne pułapki, takie jak zatarte granice między „czasem pracy” a „czasem wolnym”, które mogą zaszkodzić zdrowiu psychicznemu pracowników.

Jak więc pracodawcy mogą wspierać swoich pracowników w utrzymaniu dobrego samopoczucia psychicznego podczas pracy zdalnej?

Wiele osób uważa, że trudno jest dostrzec oznaki zaburzeń psychicznych u innej osoby, a fakt, że wielu pracodawców i pracowników komunikuje się teraz tylko za pośrednictwem komputera, może to jeszcze bardziej utrudnić.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób pracodawcy i koledzy mogą dostrzec problemy ze zdrowiem psychicznym u kolegów z zespołu w kontekście pracy zdalnej oraz aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ich wspierać, Tania Diggory i Kat Hounsell podzieliły się swoimi spostrzeżeniami. Tania Diggory to lekarz i trener rozwoju osobistego, zaś Kat Hounsell to specjalista w dziedzinie zdrowia psychicznego.

Skoncentruj się na komunikacji niewerbalnej

Specjaliści wskazują, że ludzie, którzy doświadczają objawów problemów psychicznych, takich jak depresja, mogą wykazywać zmiany w mowie ciała i codziennym zachowaniu. Jednak to, jak te zmiany pojawiają się u różnych osób, zależy od ich osobowości i indywidualności.

– Ważne jest, aby uznać, że wszyscy mamy własne poczucie „normy”, a stwierdzenie, że czyjeś zachowanie wydaje się nienormalne, zazwyczaj sprowadza się do tego, jak dobrze tę osobę znasz – zauważyła Tania Diggory. – Bez względu na to, jak dobrze znasz kogoś, język ciała i ton głosu są potężnymi formami komunikacji niewerbalnej. Są to ważne sygnały, na które należy zwrócić uwagę, jeśli czujesz, że kolega z pracy ma problemy ze zdrowiem psychicznym – dodała.

Ale kiedy nie dzielimy już fizycznej przestrzeni z daną osobą, jak możemy odbierać znaki ostrzegawcze?

– Po pierwsze, pamiętajmy, że wiele obserwacji można tłumaczyć online, jeśli rozmawiamy przez rozmowę wideo, nadal jesteśmy w stanie zauważyć język ciała, wygląd, a nawet bez wideo, możemy usłyszeć ton głosu i słuchać słów, których używają – powiedziała Kat Hounsell.

Poza rozmowami Hounsell zasugerowała, aby zwracać uwagę na wszelkie dziwne zmiany w stylu wiadomości i komunikacji e-mail oraz zauważać, czy dana osoba nagle stała się mniej komunikatywna w internecie.

„Meldowanie się” jest koniecznością

Najważniejszym krokiem w upewnieniu się, że kolega pracujący zdalnie dobrze się czuje, jest po prostu próba ustalenia czasu regularnych połączeń wideo lub głosowych. Zarówno Diggory, jak i Hounsell podkreślają znaczenie nawiązywania kontaktu wzrokowego, choć za pośrednictwem ekranu komputera, i słuchania osoby podczas rozmowy.

– Regularnie melduj się kolegom przez połączenia indywidualne i zespołowe, w miarę możliwości za pośrednictwem wideokonferencji – powiedziała Diggory. Podkreśliła również znaczenie rozmów, które są nieco głębsze niż zwykła krótka rozmowa. – Jeśli kolega wygląda źle lub wydaje się drażliwy, może nie mówić o tym, więc możesz zapytać, jak się czuje i przypomnieć mu, że jeśli się z czymś zmaga, nie musi robić tego sam.

Hounsell dała podobną radę, mówiąc, że:

– Aby naprawdę dowiedzieć się, co się dzieje, będziemy musieli podjąć rozmowę z naszym kolegą z zespołu, zapytać go, jak się ma, naprawdę wysłuchać odpowiedzi i zachęcić go do otwarcia się, jeśli czuje się dobrze.

Przemawiając do menedżerów i liderów zespołów, Diggory zasugerowała również, że przeznaczenie dedykowanego czasu na początku spotkań zespołu na rozmowę ze wszystkimi kolegami może przyczynić się do zapewnienia, że czują się słuchani i wspierani.

– Na przykład możesz poprosić członków swojego zespołu, aby wyrazili swoje odczucia w kilku słowach, bez osądu, lub podzielili się tym, w jaki sposób postanowili poświęcić czas na poprawę samopoczucia w tym tygodniu. Wyrażanie tego, jak się czujemy w bezpiecznej, wspierającej przestrzeni i uświadamianie, w jaki sposób możemy dbać o nasze dobre samopoczucie, są ważnymi krokami w budowaniu naszego poczucia samoświadomości, a także w kontaktach z otaczającymi nas ludźmi.

Hounsell wezwała także kierowników, aby nie zapominali o pracownikach przebywających obecnie na urlopie lub o zwolnieniach lekarskich.

– Regularne rozmowy są ważne, aby pomóc monitorować samopoczucie członków zespołu, w tym osób przebywających obecnie na urlopie lub z powodu choroby. Myśląc o zapewnieniu dobrostanu psychicznego swoich pracowników, pracodawcy muszą pamiętać o trzech krokach, a są to:

zapobieganie: stosowanie działań i strategii, które pomagają zespołowi trzymać się dobrze

interwencja: pewność możliwości rozmowy, jeśli członek zespołu ma gorszy okres

ochrona: przestrzeganie zasad i procedur w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom, które zachorowały.

Nie zostałeś z tym sam

Zapytane o to, co powiedzą komuś, kto obecnie doświadcza problemów ze zdrowiem psychicznym związanych z pracą lub zaostrzonych przez pracę zdalną w wyniku pandemii, zarówno Hounsell, jak i Diggory podkreśliły, jak ważne jest poszukiwanie pomocy i współczucie.

– Zachęcam każdego, kto obecnie przeżywa cierpienie, aby okazał współczucie i był uprzejmy wobec siebie, uznając, że każdy z nas żegluje po morzu na różnych statkach i uczy się, jak zostać kapitanem na wzburzonych wodach – powiedziała Hounsell. – Istnieje wsparcie, a ty nie jesteś sam. Wiele profesjonalnych usług wsparcia odbywa się przez telefon lub internet. Rezerwacja konsultacji telefonicznej ze swoim lekarzem może być pomocnym pierwszym krokiem.

Diggory doradziła również wszystkim, którzy mają problemy ze zdrowiem psychicznym w tym czasie, aby porozmawiali z przyjaciółmi lub członkami rodziny, którym ufają, aby skontaktowali się z odpowiednimi osobami w miejscu pracy i wykorzystali zasoby w zakresie zdrowia psychicznego dostępne dla ogółu społeczeństwa.

– Rozmowa jest jednym z najpotężniejszych kroków, jakie możesz podjąć, aby zarządzać swoim zdrowiem psychicznym, a badanie tego, jak się czujesz z kimś, komu ufasz, może ujawnić rozwiązania, których sam nie rozważałeś – wyjaśniła. W kontekście pracy zasugerowała rozmowę z kierownikiem, zespołem ds. zasobów ludzkich lub zaufanym kolegą, aby mogli negocjować wszelkie niezbędne zmiany w swojej pracy.

Telefony zaufania?

– Żyjemy w najlepszym możliwym czasie, aby otrzymać wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego – zauważyła Diggory. – Istnieje wiele organizacji charytatywnych i tych z dziedziny opieki zdrowotnej, z którymi możesz się skontaktować, w zależności od twoich konkretnych potrzeb. To pozwoli ci obiektywnie porozmawiać z kimś o tym, jak się czujesz, a może ci pomóc w ustaleniu kolejnych kroków i otrzymaniu odpowiedniego wsparcia.

Hounsell dodała, że ci, którzy odczuwają stres i problemy ze zdrowiem psychicznym podczas pracy zdalnej, mogą odnieść korzyść z ponownego skupienia się na zdrowiu fizycznym i samopoczuciu.

– Dbanie o podstawy naszego dobrego samopoczucia fizycznego może przynieść wspaniałe korzyści dla naszego zdrowia psychicznego – powiedziała. – Sen, dieta, picie wody, poruszanie się i czerpanie świeżego powietrza to najlepsze uniwersalne rady.

