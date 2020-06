Jak zadbać o rozwój hobby? Eksperci podpowiadają

„Jestem zbyt zajęty” – myślimy o swoim hobby w obliczu piętrzących się obowiązków. Nie chcemy usprawiedliwić spędzania czasu na czymś, co nie jest produktywne. Jeśli nie przyczynia się do naszej kariery lub nie przynosi korzyści finansowych, to jaki ma sens? Stawiamy więc na produktywne aktywności, a marzenia o gitarze, szyciu, czy zajęciach tanecznych schodzą na dalszy plan. „Istnieje fiksacja kulturowa dotycząca zgiełku” – mówi dr Terri Bacow, psycholog z Nowego Jorku. Ekspert twierdzi, że zwłaszcza kobiety nie dają sobie „zgody” na rozwój hobby, ponieważ nasza kultura nie promuje robienia czegoś po prostu dla siebie. Ale rezygnacja z czegoś, co sprawia przyjemność, nie jest dobra dla twojego zdrowia psychicznego. „Zewnętrzne zainteresowania pomagają kształtować wielowarstwowe poczucie tożsamości” – przypomina psycholog, co oznacza, że ​​nie jesteś tylko pracownikiem, mamą lub szefem: jesteś złożoną osobą o wielu zainteresowaniach i umiejętnościach.

Bacow mówi swoim pacjentom, aby poświęcali cenny czas z kalendarza na rzeczy, które kochają. „Gdy ludzie pozwolą sobie na zabawę, odczuwają jej korzyści i stają się zmotywowani do tego, aby pracować” – mówi. Im bardziej poprawiasz nastrój i poczucie własnej wartości dzięki hobby, tym lepiej się czujesz. Traktuj to jako spotkanie, którego nie możesz anulować.

Co zalecają eksperci?

Warto wybrać działanie, które wykorzystuje umiejętności, których nie używamy w pracy, aby stworzyć tożsamość wykraczającą poza bańkę kariery. Ignorowanie pasji może uczynić nas bardziej podatnymi na depresję i lęk, ponieważ postrzeganie siebie jako wszechstronną osobę ochroni np. w przypadku gorszego dnia w pracy. Nowe rozrywki zmuszają również do skupienia i czujności, co jest „kluczowe dla utrzymania zdrowia mózgu”, mówi dr Michael Merzenich, pionier w badaniach mózgu. Innymi słowy, rutyna wydaje się zabójcza i warto robić coś, co nas od niej odciągnie.

Wybierz nowe wyzwanie

Idealne hobby stawia nas w strefie znanej również jako stan „zatracenia”, mówi dr Jaime Kurtz, profesor psychologii na James Madison University. Aby się tam dostać, powinno się doświadczyć pewnego poziomu wyzwania, ale nie aż tak trudnego, żebyśmy chcieli się od razu się poddać. Najlepiej, żeby sprawiało nam radość, a upływ czasu stawał się zaskoczeniem. I nie chodzi tu o całodzienne oglądanie seriali na Netflixie, ale autentyczne pobudzenie – na przykład przez tworzenie muzyki, malowanie obrazów, szycie ubrań. Ważne, by być aktywnym i stwarzać coś niepowtarzalnego.

