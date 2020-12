Maseczka na twarzy dorosłego nie utrudnia dziecku rozpoznania jego mimiki i emocji

Powszechnie wiadomo, że mowa niewerbalna, jak gesty czy mimika, pozwalają odczytywać emocje i intencje osób, z którymi się komunikujemy. W trakcie rozwoju dzieci dzięki mimice uczą się rozpoznawać emocje dorosłych. Nic więc dziwnego, że naukowcy postanowili sprawdzić, czy noszenie maseczek w czasie pandemii koronawirusa utrudnia dzieciom naukę rozpoznawania emocji na podstawie mimiki.

Jak dzieci mają rozpoznawać mimikę dorosłych w maseczce?

Naukowcy pokazali ponad 80 dzieciom w wieku od 7 do 13 lat zdjęcia twarzy wyrażających smutek, złość lub strach, które były niezakłócone, zakryte maską chirurgiczną lub noszące okulary przeciwsłoneczne. Dzieci zostały poproszone o przypisanie każdej twarzy emocji z listy sześciu etykiet. Twarze były ujawniane powoli, a pomieszane piksele oryginalnego obrazu układały się we właściwe miejsce w 14 etapach, aby lepiej symulować sposób, w jaki interakcje w świecie rzeczywistym mogą wymagać ułożenia rzeczy razem z dziwnych kątów lub przelotnych przebłysków.

Rozpoznawanie emocji w dobie pandemii

Dzieci miały rację co do odsłoniętych twarzy nawet w 66% przypadków, znacznie powyżej szans (około 17%) na odgadnięcie jednej prawidłowej emocji z sześciu opcji. Mając wizerunek z maseczką, prawidłowo zidentyfikowali smutek w 28% przypadków, złość w 27% przypadków i strach w 18% przypadków.

Różnice w wynikach odzwierciedlają różnice w sposobie przekazywania informacji emocjonalnych przez twarz. Okulary przeciwsłoneczne utrudniały identyfikację złości i strachu, co sugeruje, że oczy i brwi są ważne dla tej mimiki. Strach, często mylony ze zdziwieniem, był również najtrudniejszy dla dzieci do dostrzeżenia za maską – co może skomplikować sprawę, ukrywając wskazówki, takie jak charakterystyczny kształt ust w chwili zaskoczenia.

Czytaj też:

Twoje dziecko uderza główką w szczebelki? Nie musisz się niepokoić