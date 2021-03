Jaką szczepionkę na COVID-19? Odpowiedz i pomóż naukowcom

Dr hab. Piotr Rzymski, jedna z osób prowadzących badania, wyjaśnił w rozmowie z PAP, że nasz stosunek do szczepień jest uzależniony od wielu czynników, m. in. poziomu wiedzy i zrozumienia celu wakcynacji, a także wcześniejszych doświadczeń ze szczepionkami i ich ewentualnymi skutkami ubocznymi, a nawet przekonań religijnych i politycznych.

Co wpływa na to, że wolimy konkretną szczepionkę?

Jak zaznacza ekspert, w przypadku szczepionek na COVID-19 sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana:

Wpływ ma jeszcze kilka dodatkowych czynników, m. in. zastosowanie innowacyjnych technologii w wytwarzaniu preparatów. Choć zarówno platforma mRNA, wykorzystywana np. w szczepionkach Pfizera i Moderny, jak i technologia wektorowa w przypadku preparatu AstryZeneki były przedmiotami rozmaitych badań od dawna, to większość usłyszała o nich dopiero w czasie pandemii.

Naukowiec dodaje również, że akurat proces prac nad tymi szczepionkami przebiegał w blasku fleszy, a media na bieżąco informują, co się w związku z nimi dzieje. Wystarczyły dwa przypadki wstrząsu anafilaktycznego w Wielkiej Brytanii, by wprowadzić niepokój. We Francji z kolei wystarczyło, że 1,5 procent medyków nie mogło przyjść po szczepieniu produktem AstraZeneca do pracy, by pojawiły się głosy, że ten preparat jest gorszej jakości niż pozostałe.

Rzymski dodał także, że swoje minusy ma to, iż żyjemy w erze mediów społecznościowych:

Bardzo często promują one materiały kontrowersyjne, nierzetelne bądź nieprawdziwe – nie ma to dla nich znaczenia. Najważniejsze, że użytkownicy czytają komentują. W ten sposób szerzą się mity o szczepieniach, z którymi naprawdę nie da się walczyć, o ile media społecznościowe nie zaczną tego problemu rozwiązywać.

Naukowcy w ramach prowadzonych przez siebie badań zachęcają więc do wypełnienia anonimowej ankiety, w której znajdują się pytania m. in. o źródła wiedzy o szczepionkach, a także o nastawienie Polaków do konkretnych preparatów. W ankiecie można wziąć udział, wchodząc na adres strony umieszczonej pod tym linkiem.

