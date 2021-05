Dlaczego po szczepionce boli ramię? Czy to powód do niepokoju?

Obolałe ramię jest częstym skutkiem ubocznym szczepionki COVID-19. Istnieje kilka powodów, dla których może tak się dziać – to m.in. odpowiedź immunologiczna organizmu lub zapalenie mięśni. Efekty uboczne po drugiej dawce mogą być bardziej intensywne niż po pierwszej, ale są to normalne oznaki pracy układu odpornościowego – a tym samym działania szczepionki.

Ból ramienia po szczepionce

Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC), skutki uboczne szczepionki COVID-19 to normalne oznaki, że układ odpornościowy buduje odporność. Ból może wpływać na zdolność wykonywania czynności, ale nie powinien trwać dłużej niż kilka dni.

„Szczepionka może wywołać stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia, co sugeruje, że zaczyna aktywować odporność” – wyjaśnia Verywell Isabel Valdez z Baylor College of Medicine.

Obolałe ramię jest jednym z najczęstszych skutków ubocznych szczepionki COVID-19. Pozostałe to:

Zaczerwienienie ramienia w miejscu szczepionki

Miejscowy obrzęk

Zmęczenie

Ból głowy

Ból mięśni

Dreszcze

Gorączka

Nudności

Sposoby na ból po szczepieniu

Ból po szczepionce COVID-19 powinien trwać maksymalnie kilka dni. Oto co możesz zrobić, aby sobie pomóc:

Po zaszczepieniu poruszaj lekko ręką. To stymuluje przepływ krwi do tego obszaru i może pomóc zmniejszyć ból.

Wypróbuj chłodny kompres. Nałożenie czystego, chłodnego i mokrego materiału na tym obszarze może pomóc zmniejszyć ból, podobnie jak w przypadku kontuzji po ćwiczeniach.

Jeśli nadal odczuwasz dyskomfort, rozciąganie i dalsze używanie ręki może pomóc zminimalizować ból.

Czytaj też:

Wielka Brytania. Podawali drugą dawkę szczepionki Pfizera z opóźnieniem. Jakie są efekty?