Wkładka w maseczce może pomóc w diagnostyce chorób? Nowe spekulacje naukowców

Maseczki chronią nas przed wirusem i ograniczają transmisję kropelek z układu oddechowego. Ale co by było, gdyby pozwalały diagnozować choroby? Naukowcy już to przewidzieli.

Biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia, wiele osób nosi maseczki na swoich twarzach, aby chronić siebie i innych. Ale ta sama maseczka może pewnego dnia zebrać przydatne informacje o naszym zdrowiu.

Przeciwciała w COVID-19 mogą szybko zanikać. Co to oznacza dla ogólnej odporności społeczeństwa? Maseczka powie wiele o naszym stanie zdrowia Na łamach czasopisma Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego „Analytical Chemistry" naukowcy wykazali, że tkanina umieszczona w zwykłej maseczce typu N95 może gromadzić związki zawarte w wydychanym powietrzu w aerozolu, które następnie mogą być poddane analizie. Nowa metoda może umożliwić badania przesiewowe na dużą skalę pod kątem biomarkerów chorób. Wydychane powietrze to aerozol zawierający wiele lotnych i nielotnych związków rozpuszczonych w mikrokropelkach. Niektóre z tych cząsteczek mogą dostarczyć wiele ważnych informacji zdrowotnych, takich jak to, czy dana osoba ma określoną chorobę lub jak jej organizm metabolizuje przyjmowane leki.

Jak odczuwać mniejszy niepokój? Ten prosty sposób zmieni twoje życie Odpowiedzią jest spektometria mas Spektrometria mas jest czułą techniką, która może pomóc w identyfikacji tych związków. Najpierw jednak należy zebrać wystarczające ilości cząsteczek, co często wymaga żmudnych procedur, takich jak wdychanie do probówki lub worka. Profesor Bin Hu i jego koledzy zastanawiali się, czy mogliby znaleźć sposób na wykorzystanie maseczek, które i tak nosi wiele osób, do zbierania i koncentracji związków gromadzonych w maseczce podczas wydechu celem późniejszego poddania ich analizie metodą spektrometrii mas. Aby sprawdzić skuteczność swojego pomysłu, naukowcy umieścili włókno mikroekstrakcyjne w fazie stałej (SPME) wewnątrz maseczki typu N95. Włókna SPME były wcześniej używane do ekstrakcji związków chemicznych z wydychanego powietrza pobieranego innymi metodami. Uczestnicy badania wykonywali wiele różnych czynności, m.in. jedzenie banana lub czosnku, palenie papierosa czy wypicie filiżanki kawy. Następnie nosili maseczki przez 2 godziny, po którym to czasie naukowcy usunęli włókna SPME i przeanalizowali je za pomocą spektrometrii mas. W przypadku każdej czynności badacze wykryli określone związki, nawet takie, które były obecne w śladowych ilościach: na przykład lotne związki siarki pochodzące ze spożywania czosnku, nikotynę z palenia i kofeinę z picia kawy. Naukowcy mają nadzieję, że ta metoda będzie inspiracją do badań biomarkerów w chorobach układu oddechowego, które wymagają od ludzi noszenia maseczek w życiu codziennym.

