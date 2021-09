Szczepionka Pfizera na COVID-19 może być podawana dzieciom w wieku od 5 do 11 lat

Szczepionka przeciwko COVID-19 firmy Pfizer/BioNTech może być stosowana przez dzieci, które mają od 5 do 11 lat – ogłoszono w poniedziałek 20 września. Wkrótce producenci tego preparatu mają złożyć wniosek o dopuszczenie go do użytku w tej grupie wiekowej.