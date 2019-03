Fibromialgia – choroba, którą łatwo zbagatelizować

Fibromialgia objawia się przede wszystkim bólem mięśni i kości, ale także ogólnym zmęczeniem. Charakterystyczne jest także występowanie obszarów na ciele, które są bardzo wrażliwe na dotyk. Objawy takie jak te są uważane za subiektywne, co oznacza, że ​​nie można ich określić ani zmierzyć za pomocą testów i badań. Właśnie to stanowi największy problem w przypadku osób zmagających się ze wszystkimi tymi nieprzyjemnymi objawami. Ponieważ odczucia pacjenta są subiektywne, trudno wskazać przyczynę złego samopoczucia. Często też dochodzi do postawienia błędnej diagnozy. Zdarzają się też lekarze, którzy nie wierzą w istnienie tej choroby i uważają, że niektórzy pacjenci po prostu symulują.

Pacjent, który czuje się nierozumiany może popaść w depresję. Nie mówiąc już o pogorszeniu się ogólnego stanu zdrowia. Brak leków przeciwbólowych może utrudnić normalne funkcjonowanie i wykonywanie codziennych obowiązków. Dlatego tak ważne jest, by osoby z fibromialgią nie bały się szukać pomocy i zrozumienia.

Lekarze nie znają odpowiedzi na pytanie, co powoduje fibromialgię. Najprawdopodobniej choroba jest połączeniem kilku czynników. Obejmują one: przebyte infekcje, czynniki genetyczne, doznane urazy, stres.

Fibromialgia – objawy

Najbardziej charakterystycznym objawem fibromialgii jest występowanie na ciele tzw. punktów tkliwych. Są to obszary o dużej wrażliwości, gdzie nawet delikatny dotyk powoduje ból. Można go opisać jako stały, tępy ból wpływający na wiele obszarów ciała. Nadal nie został wyjaśniony mechanizm, dlaczego tak się dzieje. Objawy mogą być wynikiem nieprawidłowej interpretacji lub nadmiernej reakcji nerwów na normalne sygnały bólowe. Może to być spowodowane np. brakiem równowagi chemicznej w mózgu.

Osoby zmagające się z fibromialgią mogą również doświadczać:

zmęczenia,



problemów ze snem (np. spanie przez długi czas bez poczucia wypoczęcia),



bólu głowy,



depresji,



niepokoju,



problemów ze skupieniem uwagi.



Punkty tkliwe mogą występować w różnych miejscach na ciele. Najczęściej dotyczą:

tyłu głowy,



szczytów ramion,



górnej część klatki piersiowej,



bioder,



kolan,



łokci.

Kiedy punktów tkliwych występuje wiele, pacjent może uskarżać się na ból całego ciała i często właśnie tak się dzieje. Jeżeli ból trwa minimum 3 miesiące i nie występują inne objawy, należy wybrać się do lekarza. Stawianie diagnozy sprowadza się do wykluczenia innych chorób, mogących naśladować objawy fibromialgii oraz stwierdzenia występowania minimum 11 punktów tkliwych na ciele.

Fibromialgia – leczenie

W leczeniu fibriomialgii stosuje się różne leki: m.in. przeciwdepresyjne, przeciwbólowe, przeciwpadaczkowe i rozluźniające mięśnie. Ponadto pacjentom zaleca się ograniczenie stresu, dbanie o higienę snu, psychoterapię i wykorzystywanie różnych technik relaksacyjnych (medytacja, joga). Ważna jest także codzienna aktywność fizyczna oraz prowadzenie zdrowej diety.

