Kubeczki menstruacyjne – tak czy nie? Naukowcy mają swoje zdanie

Kubki menstruacyjne stają się coraz popularniejsze jako alternatywa dla tradycyjnych produktów higienicznych dla kobiet. Nowe badanie wykazało, że działają tak samo dobrze jak tampony i podpaski. Ich stosowanie ma pewne niezaprzeczalne korzyści dla... nas wszystkich.

Kubeczki menstruacyjne – stosowanie

Kubeczki menstruacyjne to pojemniki w kształcie lejka, zwykle wykonane z silikonu, gumy lub lateksu, które są wkładane do pochwy w celu gromadzenia krwi menstruacyjnej. Kobiety myją je i ponownie używają przez lata, co czyni je tańszą opcją niż tampony lub podpaski. W dodatku zmniejszają ilość odpadów.

Naukowcy przyjrzeli się kubeczkom menstruacyjnym

W metaanalizie, opublikowanej na łamach The Lancet Public Health, przeanalizowano 43 badania i dane dotyczące 3319 kobiet i dziewcząt na temat stosowania kubeczków menstruacyjnych. Okazało się, że były one tak samo dobre, jeśli nie lepsze, jak jednorazowe tampony i podpaski.

W raporcie zauważono, że kubki menstruacyjne nie stanowiły podwyższonego ryzyka zakażenia badanych kobiet i dziewcząt w Europie, Ameryce Północnej i Afryce. Co więcej, dowody sugerują, że użycie kubka menstruacyjnego zamiast tamponów i podpasek może zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy w ciągu 10-letniego okresu użytkowania gadżetu. W dodatku może być skutecznym rozwiązaniem w biedniejszych krajach, gdzie dostęp do produktów higienicznych dla kobiet jest utrudniony. Kubki menstruacyjne to tani, wielokrotnego użytku i łatwy sposób radzenia sobie w czasie okresu, dzięki czemu życie kobiet z krajów rozwijających się może się polepszyć. W niektórych obszarach świata kobiety są zmuszane stosować kawałki materiału, a te mogą być pożywką dla bakterii.

Kubeczki menstruacyjne – potencjalne zagrożenia

Chociaż dane sugerują, że kubeczki menstruacyjne są w dużej mierze bezpieczne, ujawniono pewne potencjalne zagrożenia, które mogą wymagać dalszych badań. Badanie wykazało, że zgłoszono pięć przypadków zespołu wstrząsu toksycznego (TSS), rzadkiego, zagrażającego życiu schorzenia spowodowanego infekcją bakteryjną, które może wystąpić także w czasie stosowania tamponów. Mechanizm jest prosty – pozostawiając coś, co może być siedliskiem bakterii, w pochwie zbyt długo, uniemożliwiamy bakteriom wydostanie się z organizmu, co może stanowić źródło infekcji.

Autorzy zauważyli, że stosowanie kubków menstruacyjnych w połączeniu z wkładkami antykoncepcyjnymi wymaga dalszych badań.

Czytaj także:

Co krew miesiączkowa może powiedzieć o stanie twojego zdrowia?