Jesteś kobietą w średnim wieku? Naukowcy mają dla ciebie bardzo ważną wskazówkę

Badania na ten temat opublikowano w czasopiśmie Frontiers in Endocrinology.

Ryzyko chorób w średnim wieku

Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych wzrasta znacząco i szybko po menopauzie. Profil lipidowy danej osoby obejmujący jej całkowity cholesterol, cholesterol o niskiej gęstości (LDL), cholesterol o dużej gęstości (HDL), trójglicerydy i poziomy cukru we krwi na czczo jest dobrym wskaźnikiem zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Menopauza, jak wyjaśniają autorzy badania, jest związana z „niekorzystnymi zmianami metabolizmu lipidów prowadzącymi do zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia zespołu metabolicznego i chorób sercowo-naczyniowych”.

Naukowcy zgadzają się co do tego, podzielają też pogląd, że aktywność fizyczna w czasie wolnym chroni przed chorobami układu krążenia. Jednak istnieje mniejsza zgoda co do związku między aktywnością fizyczną w czasie wolnym, zmianami profilu lipidowego i ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych po menopauzie. Aby to sprawdzić zbadano 193 kobiety w wieku 47-55 lat.

Kluczowe znaczenie sportu

Zespół monitorował poziom aktywności fizycznej kobiet, w szczególności w czasie wolnym. Zgodnie z niektórymi definicjami aktywność fizyczna w czasie wolnym to „ćwiczenia, sport lub rekreacja niezwiązane z regularną pracą, pracami domowymi lub transportem”.

Naukowcy odkryli związek między wyższym poziomem aktywności fizycznej w czasie wolnym a niższym poziomem cholesterolu (całkowitego i złego), trójglicerydów i glukozy na czczo. Znaleźli także związek z wyższym poziomem dobrego cholesterolu. Jednak autorzy zauważają, że pozytywne zmiany w profilu lipidowym nie są wystarczające, aby w pełni przeciwdziałać negatywnym zmianom w profilu lipidowym, które często powodują menopauza.

Postępujący czas po menopauzie sugerował mniej zdrowy profil lipidowy, co sugeruje, że aktywność fizyczna w czasie wolnym niecałkowicie równoważy niekorzystne zmiany profilu lipidowego związane z przejściem menopauzy. Jednak aktywność fizyczna w czasie wolnym może osłabić niekorzystne aterogenne zmiany w czynnikach ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u zdrowych kobiet w średnim wieku. Dlatego nie należy wówczas rezygnować ze sportu.

Ograniczenia badania

Z pewnością jedną z mocnych stron było wykorzystanie badania ERMA, ponieważ jest ono „kompleksowym badaniem kohortowym”, które dotyczy w szczególności zmian pomenopauzalnych. Wykorzystano w nim dzienniki krwawienia i poziomu hormonów, a nie tylko własne zgłoszenia uczestniczek.

Znaczenie kliniczne badań jest jednak nieco ograniczone. Wynika to z faktu, że zespół nie uwzględnił czynników takich jak incydenty chorobowe układu sercowo-naczyniowego, śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych lub śmiertelność niezależnie od przyczyny.

Ponadto populacja objęta badaniem była jednorodna. Z tego powodu wyniki mogą nie dotyczyć kobiet z innych grup etnicznych. Mogą również nie dotyczyć kobiet z ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej.

