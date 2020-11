Samobadanie jąder może uchronić przed nowotworem. Jak je przeprowadzić?

Samobadanie jąder to najlepszy sposób na kontrolowanie stanu swojego zdrowia intymnego i uchronienie się przed nowotworem. To tym bardziej ważne, że wczesne wykrycie tego rodzaju raka daje bardzo dobre prognozy na wyleczenie – zaznacza w swoich mediach społecznościowych dr Paweł Ziora, rezydent z patomorfologii. W swoim wpisie (który umieszczamy na końcu artykułu) dla przestrogi dodał również zdjęcia zajętych nowotworem jąder.

Samobadanie jąder: jak je wykonać?

Lekarz opisuje, jak krok po kroku przeprowadzić badanie jąder. Najlepiej zrobić do pod prysznicem, tuż po umyciu. Badanie należy profilaktycznie przeprowadzać co miesiąc. Najpierw trzeba wziąć jądra w obie ręce i zacząć je delikatnie dotykać. Oba jądra należy dotykać jednocześnie w tych samych miejscach, ponieważ są zbudowane tak samo i jeśli na jednym pojawi się coś, czego nie ma na drugim, to „wiedz, że coś się dzieje”, jak pisze dr Ziora.

Zdrowe jadra powinny być gładkie w dotyku. Z tyłu biegną w nich symetryczne powrózki nasienne i – o czym warto pamiętać – to naturalny stan rzeczy, gdy jedno jądro wisi odrobinę niżej. Mogą się one także nieznacznie różnić wielkością, co łatwo zauważyć już po kilku samobadaniach.

Samobadanie jąder: co powinno zaniepokoić?

Dr Ziora zaznacza, że jądra, w czasie okresu dojrzewania, zwiększają się symetrycznie. Ich niewłaściwy rozwój następuje, gdy zwiększa się tylko jedno z nich lub gdy stają się asymetryczne – pojawia się guz, uczucie twardości, ciężkości. Specjalista dodaje, że do lekarza trzeba się udać, gdy jądro u dorosłego mężczyzny zaczyna rosnąć, a także, gdy boli – w tym przypadku jak najszybciej, ponieważ może to oznaczać jego skręt, a wtedy pozostaje tylko 6 godzin na reakcję. Gdy jądro zaczyna mieć inną niż zwykle konsystencję, także należy skontaktować się ze specjalistą.

Kiedy lekarz podejrzewa nowotwór? Pierwszym symptomem może być twardość (wręcz „kamienna”) jądra i jego ciężkość, a jednocześnie brak bólu. Oznaką nowotworu jądra jest także bolesność... tkanki gruczołowej piersi, związana ze zmianami hormonalnymi.

Samobadanie jąder: warto wiedzieć

Co ważne, nowotwór jądra często dotyka młodych mężczyzn. Jak zaznacza dr Ziora, w grupie guzów litych występujących u mężczyzn w wieku 20-40 lat najczęściej występującym nowotworem złośliwym jest właśnie ten rodzaj raka.

