Spanie w fotelu? Czasem może być dobre dla twojego zdrowia

Spanie w fotelu kojarzy się z przypadkowym zaśnięciem podczas oglądania telewizji czy wtedy, gdy jesteśmy wciśnięci w siedzenie samolotu. Za to leżenie w trakcie snu jest najbardziej logiczne z punktu widzenia naszej anatomii. Na stojąco śpią zebry i słonie, ale mają cztery kończyny, na których mogą się utrzymać. Człowiekowi, który stoi tylko na dwóch kończynach, byłoby ciężej. Poza tym leżenie spowalnia tętno i umożliwia odciążenie kręgosłupa po całym dniu stania i siedzenia. Czasem jednak zaśnięcie w fotelu nie zaszkodzi.

Kiedy spanie w fotelu jest dobre dla zdrowia?

Wtedy, gdy masz zgagę. Wiele osób właśnie w nocy odczuwa ją szczególnie dotkliwie, ponieważ grawitacja przestaje wypychać zawartość żołądka z przełyku. Spanie w pozycji półleżącej, zwłaszcza na rozkładanym fotelu, może złagodzić te objawy, ponieważ utrzymuje ciało bardziej wyprostowane. W jednym z badań w 2012 roku porównano nawet intensywność objawów związanych ze zgagą u osób podzielonych na dwie grupy – tych, które spały na leżąco i tych, które spały w pozycji półleżącej. Okazało się, że u uczestników badania, śpiących na 20-centymetrowym podwyższeniu liczba występujących zaburzeń snu zmniejszyła się o 65 procent.

Spanie w fotelu może się okazać dobroczynne także dla osób z bezdechem sennym, ponieważ unoszenie głowy w trakcie snu pomaga łagodzić jego objawy. W 2017 roku naukowcy zbadali wpływ niewielkiego uniesienia głowy u osób z obturacyjnym bezdechem sennym na lepszą jakość snu. Poprawiła się ona średnio o 7,5 procent.

Co więcej, możesz spróbować spać na fotelu, jeśli cierpisz na bóle pleców. Łatwiej bowiem wstać z pozycji półleżącej niż leżącej – ból pleców jest wtedy po prostu mniej odczuwalny. Co więcej, siedzenie w fotelu jest wygodniejsze niż na krześle, jeśli jednak chcesz to robić, upewnij się, że fotel zapewnia odpowiednie podparcie dla pleców i nie siedzisz z zakrzywionym kręgosłupem.

Jak bezpiecznie spać w fotelu?

Jeśli zamierzasz spać w fotelu, a jest on wykonany ze skóry, musisz koniecznie położyć na niego prześcieradło. Wyposaż się również w koce/kołdrę, by nie było ci za zimno. Możesz również położyć poduszkę za plecami w okolicy szyi i w dolnej ich części, aby uzyskać dodatkowe wsparcie.

Przeciwwskazania do spania w fotelu

Choć spanie w fotelu jest na ogół bezpieczne, może nieść za sobą takie skutki uboczne jak kłopoty z oddychaniem (jeśli górna część pleców jest zgarbiona podczas snu, może to utrudniać przepływ powietrza w płucach), sztywnienie mięśni. Może również przyczynić się do rozwoju zakrzepicy żył głębokich i upośledzenia krążenia.

