Metody antykoncepcji: poznaj skuteczne sposoby zapobiegania ciąży

Metody antykoncepcji różnią się od siebie wpływem na organizm i skutecznością. Powinny być dobrane indywidualnie do kobiety, jej historii medycznej i stanu zdrowia.

Jakie są metody antykoncepcji?

Antykoncepcja pozwala cieszyć się seksem i uniknąć niechcianej ciąży. W zależności od tego, na jaką metodę decyduje się kobieta, prawdopodobieństwo zajścia w ciążę zmniejsza się lub zwiększa. Na szczęście jest z czego wybierać i warto zrobić to spokojnie, by później nie martwić się negatywnymi skutkami źle dobranej antykoncepcji.

Metody antykoncepcji dzielą się na:

naturalne, w pełni bezpieczne dla organizmu, ale nie tak skuteczne jak pozostałe

chemiczne – polegające na przyjmowaniu doustnych środków hormonalnych czy żeli zawierających substancje plemnikobójcze

mechaniczne – polegające na stosowaniu prezerwatywy lub zakładające ingerencję w organizm kobiety (np. założenie spirali, kapturka naszyjkowego)

Wybór odpowiedniej metody powinien być uzależniony od stanu zdrowia kobiety, jej przeszłości medycznej, historii ciąż, porodów, problemów z gospodarką hormonalną. Metodę antykoncepcji warto skonsultować z ginekologiem.

Naturalne metody antykoncepcji

Naturalne metody antykoncepcji są w pełni bezpieczne dla organizmu i nie niosą żadnego ryzyka powikłań. Są też dostępne dla każdego i w pełni darmowe. Ich skuteczność jednak nie jest tak wysoka jak pozostałych metod i uzależniona jest od wielu czynników, m.in. regularności cykli menstruacyjnych kobiety.

Wystarczy infekcja, stres, by owulacja się przesunęła, a szanse na zajście w ciążę automatycznie się zwiększyły. Warto mieć na uwadze, decydując się na naturalne sposoby zapobiegania ciąży.

Naturalne metody antykoncepcji to:

kalendarzyk małżeński – polega na obserwacji cyklu i wyraźnym wyodrębnianiu dni płodnych i niepłodnych

metoda termiczna – polega na dokonywaniu pomiarów temperatury przez cały cykl i obserwowaniu, kiedy występują dni płodne (wtedy temperatura wzrasta średnio o 0,2 stopnia Celsjusza)

metoda Billingsów – polega na obserwacji jakości i ilości śluzu szyjkowego – w czasie dni płodnych zmienia on konsystencję na galaretowatą

metoda objawowo-termiczna – polega na połączeniu dwóch powyższych metod

komputer cyklu

Chemiczne metody antykoncepcji

Chemiczne sposoby zapobiegania ciąży polegają na używaniu preparatów i żeli, które zawierają środki plemnikobójcze. Są one łatwo dostępne w drogeriach i aptekach, niedrogie, ale mają też skutki uboczne. Mogą przyczynić się do powstawania infekcji intymnych.

Chemiczne metody antykoncepcji to:

żele plemnikobójcze

pianki plemnikobójcze

globulki antykoncepcyjne

gąbki

Hormonalne metody antykoncepcji

Polegają na przyjmowaniu doustnych środków hormonalnych lub podawaniu w inny sposób hormonów (estrogenów i progestagenów), które hamują jajeczkowanie. Dzięki temu, że nie ma owulacji, kobieta nie jest w stanie zajść w ciążę.

Przyjmowanie hormonalnych preparatów powinno być ściśle uzgodnione z lekarzem i uzależnione jest od gospodarki hormonalnej pacjentki, trybu życia, sytuacji życiowej (np. w czasie karmienia piersią nie wolno przyjmować niektórych pigułek antykoncepcyjnych).

Jest to najskuteczniejsza metoda zapobiegania ciąży (wskaźnik Pearla 0,01 do 0,05), ale niesie ze sobą ryzyko powikłań, np. w postaci zakrzepów czy migrenowych bóli głowy. Dlatego ważne jest dostosowanie środka hormonalnego do indywidualnej osoby.

Hormonalne metody antykoncepcji to:

tabletki antykoncepcyjne (jedno- i dwuskładnikowe)

plastry antykoncepcyjne

zastrzyki antykoncepcyjne

implanty antykoncepcyjne

pigułki 72 godziny „po”

Mechaniczne metody antykoncepcji

Zalicza się do nich najpopularniejszy sposób zapobiegania ciąży, czyli stosowanie prezerwatywy. Oprócz prezerwatyw (wskaźnik Pearla 7-14), do mechanicznych metod antykoncepcji zaliczymy również sposoby, które zakładają ingerencję w organizm kobiety i utrudniają zapłodnienie. Są to m.in.:

spirala wewnątrzmaciczna – wskaźnik Pearla wynosi 0,2-1

wkładka domaciczna – wskaźnik Pearla wynosi 1-4

kapturki naszyjkowe – wskaźnik pearla 2-25

Kobiety, które są zdecydowane, by nie posiadać potomstwa, mogą również dokonać sterylizacji, która polega na podwiązaniu jajowodów. Jest to jednak decyzja nieodwracalna.

