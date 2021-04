Krew w kale. Przyczyny, diagnostyka i leczenie

Krew w stolcu pojawia się w wyniku krwawienia z układu pokarmowego. Może ono występować np. w przełyku, żołądku oraz jelicie grubym, a także być związane z odbytem, w którego okolicy często tworzą się żylaki odbytu. Gdy zauważy się krew w stolcu, trzeba zachować spokój i skonsultować się z lekarzem. Jeżeli nie towarzyszą nam inne objawy np. gorączka, ból brzucha, krwiste lub czarne, fusowate wymioty, osłabienie to najczęściej mamy do czynienia z dość powszechnymi, niezagrażającymi zdrowiu i życiu hemoroidami.

Krew w kale – przyczyny

Kał nie powinien zawierać krwi. Jeżeli podczas wypróżniania się zauważymy jej obecność na papierze toaletowym, trzeba przede wszystkim przyjrzeć się wyglądowi stolca. Jeżeli jego barwa i konsystencja są normalne, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z hemoroidami. Hemoroidy, czyli żylaki odbytu to częsta dolegliwość, która dotyka kobiet, mężczyzn, a nawet małych dzieci.

Rozwojowi hemoroidów sprzyjają siedzący tryb życia, nawracające zaparcia, trzymanie stolca, niewłaściwa dieta, a także zmiany hormonalne. W przypadku hemoroidów krew pojawia się w zaawansowanym stadium choroby, która wcześniej objawia się m.in. bólem i pieczeniem okolicy odbytu, uciążliwym swędzeniem i problemami podczas wypróżniania się.

Krew na papierze toaletowym może także pojawić się podczas zaparcia. W przypadku zauważenia na papierze czerwonych śladów krwi możemy mieć do czynienia także z otarciami odbytu, które przytrafiają się m.in. podczas biegunek. Widoczna gołym okiem krew w stolcu to objaw krwawienia w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, czyli m.in. w okolicy odbytu. Czasami stolec może zmienić barwę na czerwoną i nie jest to związane z obecnością krwi, ale zjedzeniem dużej ilości buraków. Jeżeli mamy do czynienia z krwawieniem w górnym odcinku przewodu pokarmowego, to stolec przybiera dość charakterystyczną, czarną barwę. Nie jest to barwa naturalna dla kału zdrowego człowieka.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy przyjmujemy niektóre leki np. żelazo, węgiel leczniczy lub spożywamy duże ilości barwionej na czarno żywności. Czarny stolec może świadczyć o krwawieniu z przewodu pokarmowego, pęknięciu wrzodu, polipach, nadżerkach, uszkodzeniu żołądka, a także o schorzeniach nowotworowych i zakażeniu pasożytniczym.

Równie niebezpieczna jest utajona krew w kale, której nie widzimy i nie zmienia ona jego barwy. W tym przypadku najczęściej mamy do czynienia ze schorzeniami jelita grubego lub innych odcinków przewodu pokarmowego o podłożu nowotworowym.

Krew w kale – diagnostyka

W przypadku ujawnienia krwi w kale trzeba wykonać różne badania diagnostyczne. Są one zlecane po przeprowadzeniu wywiadu. Proces diagnostyczny uwzględnia m.in. badania laboratoryjne krwi i moczu w celu oceny kondycji organizmu oraz sprawdzenia poziomu markerów stanu zapalnego, które mogą wskazywać np. na chorobę nowotworową lub zakażenie bakteryjne. Niezbędne jest także zbadanie okolicy odbytu i wykonanie badania palpacyjnego.

Podejrzewane nieprawidłowości lekarz może potwierdzić, wykonując badania obrazowe np. USG jamy brzusznej i gastroskopię. W celu wykrycia krwi utajonej w kale należy wykonać kolonoskopię. Badanie to jest jednym z badań profilaktycznych, które powinniśmy systematycznie wykonywać po ukończeniu 45. roku życia. Kolonoskopia jest badaniem, które powinny wykonywać także młodsze osoby, w szczególności mężczyźni, w przypadku genetycznego obciążenia ryzykiem rozwoju nowotworów układu pokarmowego.

Kolonoskopia postrzegana jest jako badanie bardzo wstydliwe i nieprzyjemne, jednak ratuje życie, dlatego trzeba przełamać wstyd i zacząć się badać. Diagnostyka przyczyn pojawienia się krwi w kale może także obejmować wykonanie RTG z kontrastem i badań z wykorzystaniem endoskopu.

