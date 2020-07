12 czynników, które zwiększają ryzyko rozwoju hemoroidów

Ból i swędzenie odbytu, krwawienie podczas oddawania stolca oraz uczucie niepełnego wypróżnienia to najczęstsze z objawów choroby hemoroidalnej. Zdrowe hemoroidy wraz ze zwieraczem zapobiegają mimowolnemu popuszczaniu stolca. Kiedy przestają prawidłowo funkcjonować, stają się przyczyną wielu problemów. Jakie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia hemoroidów?

Czy hemoroidy to żylaki odbytu?

Hemoroidy mają niewiele wspólnego z żylakami, które pojawiają się np. na kończynach dolnych. Choć są związane z zaburzeniami krążenia w obrębie guzków krwawniczych, które powodują ich nieprawidłową pracę, to nie należy nazywać hemoroidów żylakami. W sporym uproszczeniu, hemoroidy to „poduszeczki” usytuowane w okolicy zwieracza, które po napełnieniu krwią wspomagają jego pracę i chronią przed mimowolnym popuszczaniem stolca. W momencie wypróżnienia krew z hemoroidów odpływa, a zwieracz się rozluźnia. Choroba hemoroidalna rozwija się wówczas, gdy proces ten ulega zaburzeniu, a krew z guzków krwawniczych nie odpływa w prawidłowy sposób. W zaawansowanym stadium choroby w obrębie hemoroidów tworzą się zastoje i zakrzepy krwi, które są przyczyną dotkliwego bólu.

Hemoroidy – 12 czynników ryzyka

1. Problemy trawienne

Problemy trawienne, które objawiają się biegunkami oraz zaparciami znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia choroby hemoroidalnej. W celu zapobiegania chorobie konieczne jest wykrycie przyczyny zaburzeń oraz ustabilizowanie pracy układu pokarmowego.

2. Ciąża i poród

W czasie ciąży powiększająca się macica uciska na naczynia krwionośne, zaburzając krążenie i zwiększając ryzyko wystąpienia hemoroidów. Także poród drogami natury może być przyczyną rozwoju choroby. Dodatkowym czynnikiem ryzyka są zmiany hormonalne w okresie ciąży i laktacji, a także pojawiające się u przyszłych mam przewlekłe zaparcia.

3. Brak płynów w diecie

Dieta uboga w płyny zwiększa ryzyko wystąpienia hemoroidów. Ma to związek z negatywnym wpływem odwodnienia organizmu na funkcjonowanie jelit oraz układu krążenia.

4. Dieta uboga w błonnik pokarmowy

Błonnik pokarmowy jest niezwykle ważnym elementem zdrowej diety. Jego niedobory zwiększają ryzyko występowania przewlekłych zaparć oraz związanych z nimi hemoroidów.

5. Ciężka praca fizyczna

Ciężka praca fizyczna, która wymusza podnoszenie dużych ciężarów to kolejny czynnik ryzyka. W tym przypadku mamy do czynienia z dużym obciążeniem i nienaturalnym napinaniem mięśni, co może spowodować zaburzenia krążenia w obrębie hemoroidów oraz popuszczanie stolca podczas dużego wysiłku.

6. Siedzący tryb życia

Praca siedząca oraz skłonność do spędzania wolnego czasu w pozycji siedzącej także zwiększają ryzyko rozwoju choroby hemoroidalnej. Podczas długotrwałego siedzenia dochodzi do zaburzeń krążenia w obrębie miednicy oraz kończyn dolnych.

7. Uprawianie niektórych sportów

Sporty siłowe i sylwetkowe oraz sporty wymuszające przyjęcie pozycji siedzącej to kolejny z czynników ryzyka. W tym przypadku hemoroidy najczęściej dotykają zawodowych sportowców. Ryzyko wystąpienia hemoroidów zwiększa m.in. częsta jazda na rowerze, jazda konna, jazda na motocyklu oraz podnoszenie ciężarów.

8. Częste sięganie po używki

Nadmierne spożycie alkoholu, palenie tytoniu oraz picie dużych ilości kawy to także czynniki ryzyka, który mogą doprowadzić do rozwoju choroby hemoroidalnej. Używki wpływają negatywnie na cały organizm, prowadząc m.in. do schorzeń układu krążenia.

9. Przewlekły stres

Stres niszczy cały organizm, prowadząc m.in. do problemów trawiennych i przewlekłych zaparć. Stres w połączeniu z niezdrową dietą, brakiem ruchu oraz używkami, które często są sposobem na relaks, zwiększa ryzyko wystąpienia hemoroidów nawet kilkukrotnie.

10. Nadwaga i otyłość

Kolejnym czynnikiem ryzyka jest nadmiar kilogramów. Zarówno nadwaga, jak i otyłość zwiększają ryzyko rozwoju hemoroidów, co jest związane m.in. z otłuszczeniem narządów wewnętrznych oraz utrudnionym krążeniem w obrębie macicy.

11. Seks analny

Częsty seks analny nie wpływa w pozytywny sposób na zwieracze oraz guzki krwawnicze. W tym przypadku ryzyko wystąpienia hemoroidów także jest znacznie wyższe; dodatkowo rozciągnięcie zwieraczy może doprowadzić do mimowolnego popuszczania stolca oraz wypadania odbytu.

12. Choroby, które powodują przewlekły kaszel

Astma, alergia wziewna i inne choroby, które objawiają się częstym, uporczywym kaszlem także mogą zwiększać ryzyko wystąpienia hemoroidów. W tym przypadku schorzeniu sprzyja nadmierne napięcie mięśni oraz wysiłek związany z częstym kasłaniem. Jednorazowy epizod infekcji wirusowej, której towarzyszy silny kaszel nie powinien spowodować problemów z guzkami krwawniczymi, jednak przewlekłe infekcje i schorzenia układu oddechowego mogą stać się przyczyną problemów z hemoroidami.