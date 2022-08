Ten zabieg wykonuje się z przyczyn psychologicznych. Dotyczy błony dziewiczej

Zabieg usunięcia błony dziewiczej, czyli hymenotomia, polega na nacięciu i usunięciu błony dziewiczej lub jej fragmentów. Przeprowadza się go najczęściej u młodych kobiet, które chcą podjąć aktywność seksualną, a twarda, niepodatna błona im na to nie pozwala. Wskazaniem do zabiegu są też kwestie psychologiczne – obawy pacjentki dotyczące bólu i krwawienia związanego z inicjacją seksualną.

Czym jest błona dziewicza? To fałd śluzówki znajdujący się u wejścia do pochwy, który oddziela przedsionek pochwy od jej wnętrza. Śluzówka ta nie jest całkowicie nieprzepuszczalna. Znajdują się w niej otwory, które pozwalają krwi menstruacyjnej na swobodny przepływ. Pojęcie dziewictwa Warto pamiętać, że pojęcie „dziewictwa” w rzeczywistości nie ma nic wspólnego z obecnością lub brakiem błony dziewiczej. To konstrukt społeczny – nie termin medyczny. W przeszłości na podstawie badania ginekologicznego oceniano „czystość” kobiety. Dziś – zgodnie z wiedzą medyczną – wiemy już, że przerwana błona nie zawsze oznacza podjęcie czynności seksualnych. Przyjęło się sądzić, że przerwanie błony dziewiczej następuje wyłącznie przy inicjacji seksualnej. Tymczasem śluzówka może zostać uszkodzona również przy okazji aplikacji tamponów, podczas badania ginekologicznego czy intensywnych ćwiczeń fizycznych. Hymenotomia – co to takiego? Bywa jednak, że błona dziewicza jest na tyle twarda i niepodatna, że nie ulega przerwaniu podczas próby inicjacji seksualnej. U kobiety pojawia się ból, który uniemożliwia odbycie stosunku. W takiej sytuacji specjaliści Invimed zalecają hymenotomię, czyli zabieg usunięcia błony dziewiczej. Na czym polega zabieg hymenotomii? Procedura polega na nacięciu lub całkowitym usunięciu błony dziewiczej. Dzięki temu możliwe jest podjęcie aktywności seksualnej, przeprowadzenie badania ginekologicznego czy stosowanie tamponów lub kubeczków menstruacyjnych. Rekonwalescencja po hymenotomii Hymenotomia to prosty zabieg, który nie wymaga hospitalizacji. Rekonwalescencja najczęściej trwa do dwóch tygodni. Po zabiegu u pacjentki mogą pojawić się takie objawy jak: ból podbrzusza,

plamienia,

obrzęk okolic sromu. Po hymenotomii należy ograniczyć aktywność fizyczną oraz wstrzymać się minimum cztery tygodnie z próbami podjęcia inicjacji seksualnej. Hymenoplastyka – czym jest? Zabieg hymenotomii jest przeciwieństwem hymenoplastyki, czyli odbudowy błony dziewiczej, na który to zabieg kobiety najczęściej decydują się w wyniku przekonań religijnych czy kulturowych. Procedura polega na zszyciu fragmentów przerwanej błony dziewiczej i nadaniu jej wyglądu sprzed uszkodzenia.

