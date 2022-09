Te 3 objawy mogą wskazywać na problemy z nerkami

Nerki to jeden z najważniejszych narządów w ciele człowieka, który odpowiada za produkcję moczu, a także odfiltrowywanie z organizmu szkodliwych substancji. Zdrowe nerki każdego dnia 40 razy filtrują całą krew w ciele człowieka! Jeśli przestają pracować prawidłowo, pojawia się szereg objawów w organizmie, które oznaczają, że należy jak najszybciej udać się do lekarza i wykonać odpowiednie badania.

Jak rozpoznać problemy z nerkami?

Problemy z nerkami zazwyczaj są jednoznaczne. Mogą pojawić się dysfunkcje w obrębie funkcjonowania układu moczowego, a także silne bóle kręgosłupa. Gdy nerki przestają pracować prawidłowo, może wystąpić kamica nerkowa, której zazwyczaj towarzyszy bardzo silny ból. W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który zleci nam wykonanie badań moczu oraz skieruje nas do urologa lub nefrologa. Do zdiagnozowania chorób nerek często konieczne są badania USG, które pozwalają dokładnie obejrzeć narządy.

Problem z oddawaniem moczu

Choroby nerek mogą objawiać się problemami z oddawaniem moczu. Jeśli nagle mocz się zatrzymuje, jest to sytuacja skrajnie niebezpieczna, która może oznaczać, że nerki się zatrzymały i przestały filtrować. Ale schorzenia nerek mogą objawiać się również w inny sposób – niepokój powinna wzbudzić każda zmiana w oddawaniu moczu. Skąpy mocz, źle pachnący, krwiomocz czy pienisty mocz to sygnały wskazujące na schorzenie nerek.

Opuchnięte stopy

Opuchlizna kończyn najczęściej kojarzy nam się z problemami z krążeniem lub zatrzymywaniem wody w organizmie. Rzeczywiście, może tak być, ale może wskazywać również na problemy nerek. Gdy narządy te nie pracują odpowiednio, nie filtrują z organizmu wszystkich toksyn ani nadmiernej ilości sodu. Gromadzi się on wtedy w stopach i w nogach, wywołując opuchliznę. Jeśli taki stan rzeczy występuje długo, należy udać się do lekarza i wykonać odpowiednie badania.

Bezsenność

Nieoczywistym objawem problemów z nerkami może być bezsenność. Problem z zasypianiem, a także zapadnięciem w głęboki sen, częste wybudzanie się i brak regeneracji organizmu, mogą wskazywać na schorzenia nerek.

