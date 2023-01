Miesiączka to nie tylko krwawienie menstruacyjne i bóle brzucha. Wiele kobiet w tym szczególnym czasie skarży się na bóle pleców, brak apetytu, wzdęcia, problemy z wypróżnianiem, wahania nastroju czy problemy ze snem. Menstruacja wpływa na cały organizm, rozregulowując gospodarkę hormonalną i sprawiając, że w czasie okresu kobieta staje się krucha i delikatna.

Co się dzieje w czasie miesiączki?

Menstruacja to krwawienie, do którego dochodzi co miesiąc w organizmie kobiety na skutek braku zapłodnienia. Gdy w danym cyklu miesięcznym kobieta nie zachodzi w ciążę, komórka jajowa obumiera, a ciałko żółte wydziela progesteron, którego zadaniem jest przygotowanie błony śluzowej macicy na przyjęcie zapłodnionego jajeczka. Jeśli tak się nie zdarzy, śluzówka wyścielająca macicę zaczyna się złuszczać, a efektem tego procesu jest krwawienie menstruacyjne.

Czy miesiączka musi boleć?

Przy prawidłowych miesiączkach kobieta odczuwa dyskomfort. Mogą pojawić się skurcze macicy czy bóle brzucha lub pleców, ale nie są one tak intensywne, by uniemożliwiały prawidłowe funkcjonowanie. Bardzo silne dolegliwości bólowe, obfite krwawienia czy nawet omdlenia są sygnałem do jak najszybszej wizyty u ginekologa.

Ból odczuwany w brzuchu, plecach i w całym ciele może wskazywać na endometriozę, chorobę, którą bardzo trudno jest prawidłowo zdiagnozować. Zaburzenia w krwawieniach mogą być z kolei spowodowane przez wahania gospodarki hormonalnej, zespół policystycznych jajników lub inne dolegliwości.

Czy miesiączka osłabia organizm?

Okres wpływa nie tylko na układ rozrodczy czy hormonalny, ale także nerwowy i trawienny. Może powodować wiele objawów, które utrudniają codzienne funkcjonowanie i sprawiają, że w czasie miesiączki kobieta czuje się inaczej. Jak miesiączka wpływa na organizm?

Układ nerwowy – wahania nastroju, nadmierna płaczliwość czy wybuchowość to tylko niektóre objawy ze strony układu nerwowego, pojawiające się w tym czasie. Część kobiet skarży się na bezsenność, nadpobudliwość czy nerwowość oraz zaburzenia emocjonalne.

Układ trawienny – zatrzymanie wody w organizmie, wzdęcia, zaparcia, biegunki, spowolnienie metabolizmu, brak apetytu lub nadmierny apetyt to objawy ze strony układu pokarmowego występujące w czasie okresu.

Układ kostno-stawowy – bóle kostno-stawowe, bóle kręgosłupa (zwłaszcza odcinka lędźwiowego) to efekt zaburzonej gospodarki hormonalnej

Skóra – w czasie miesiączki pojawić się niedoskonałości na skórze, zmiany trądzikowe, grudki, stany zapalne lub większa produkcja sebum

Układ immunologiczny – podczas tych kilku dni w miesiącu spada odporność organizmu. Układ immunologiczny pracuje wolniej, przez co kobiety stają się bardziej podatne na działanie wirusów, mogą mocniej odczuwać wahania temperatury czy zimno. Są także bardziej podatne na ból

To naturalnie występujące objawy w czasie menstruacji. U jednych kobiet będą one silniejsze, u innych słabsze lub w ogóle się nie pojawią. W przypadku wystąpienia nadmiernych dolegliwości bólowych, silnych zaburzeń emocjonalnych czy płaczliwości lub bardzo obfitego krwawienia, należy zawsze poszukać pomocy u specjalisty. Miesiączka nie powinna boleć i warto o tym pamiętać, bo dolegliwości występujące przy okresie nie powinny wpływać na właściwe funkcjonowanie kobiet.

