Badania, które powinien regularnie wykonywać każdy mężczyzna po 40. roku życia

Nie jest tajemnicą, że nasze ciało wraz z wiekiem starzeje się, a ryzyko wystąpienia pewnych chorób wzrasta. O ile większość chorób dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn, niektóre z nich częściej diagnozowane są u danej płci. W przypadku niektórych schodzeń i nowotworów płeć jest jednym z czynników ryzyka.

Najważniejsze o czym powinien pamiętać każdy nas, to działania profilaktyczne. Lepiej prowadzić zdrowy styl życia już w młodości niż zmieniać swoje nawyki dopiero wtedy, gdy zmusza nas do tego lekarz. Lepiej też wykonywać podstawowe badania regularnie, zamiast doprowadzać się do stanu, w którym lekarze załamują ręce. Niezależnie od choroby, im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, tym lepsze rokowania i łatwiejsze/krótsze leczenie.

Regularnie przeprowadzając kontrole stanu zdrowia, często można zapobiec rozwojowi problemu zdrowotnego lub mieć największą szansę na poradzenie sobie z problemem, o którym nie miało się wcześniej pojęcia.

Oto kilka podstawowych badań, które powinien wykonywać mężczyzna po 40. roku życia, nawet jeśli wydaje mu się, że jest okazem zdrowia:

Ciśnienie krwi

Ciśnienie krwi może zmieniać się każdego dnia, a nawet kilka razy w ciągu dnia. Regularne pomiary ciśnienia krwi pomogą wskazać średnie pomiary, by upewnić się, że są one normalne i nie zagrażają życiu. Mierzenie ciśnienia raz w miesiącu nie ma większego sensu, jeśli chodzi o określenie, jakie jest nasze stałe ciśnienie krwi. Należy robić to przynajmniej przez kilka dni o różnych porach. Po tym czasie można wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. Oczywiście, pomiar ciśnienia krwi jest także konieczny wtedy, gdy gorzej się czujemy.

Wysokie ciśnienie krwi może oznaczać wiele innych problemów zdrowotnych, w tym cukrzycę, choroby serca, problemy z nerkami, a także wiele innych.

Kolonoskopia

Nie jest to badanie z gatunku przyjemnych, ale często ratuje życie. Rak jelita grubego jest cichym zabójcą, w dodatku zdecydowanie częściej występuje u mężczyzn. Kolonoskopia pozwala wykryć wczesne zmiany nowotworowe i wdrożyć leczenie. Największym problemem jest jednak pokonanie własnych oporów i wstydu.

Poziom cholesterolu

Jeśli jest wysoki, może spowodować zawał serca, miażdżycę i nawet udar. Im starsi jesteśmy, tym częściej powinniśmy badań poziom „złego cholesterolu” we krwi. Jest to konieczne także wtedy, gdy wcześniej badania wykazały już podwyższony poziom. W przypadku cholesterolu najbardziej niebezpieczne jest to, że za wysoki poziom nie daje żadnych niepokojących objawów.

Cholesterol może gromadzić się w ścianie tętnicy, co ogranicza przepływ krwi do serca, mózgu i reszty ciała. Wysoki poziom cholesterolu zwiększa również ryzyko rozwoju skrzepu krwi.

Badania wzroku

Wraz z wiekiem zwiększa się ryzyko zachorowania na jaskrę. Naturalnie pojawiają się też pewne wady wzroku, które znacznie pogarszają komfort życia. Chcąc jak najdłużej cieszyć się dobrym wzrokiem i wyraźnym widzeniem, warto odwiedzać okulistę co 2 lata.

Badanie prostaty

Główną przyczyną zgonów spowodowanych rakiem u mężczyzn jest rak gruczołu krokowego u osób w wieku powyżej 75 lat. Nowotwór ten rozwija się jednak latami, a przecież dzięki badaniu prostaty można wykryć do znacznie wcześniej i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Czytaj także:

Szum w uszach – dlaczego nie wolno go ignorować?