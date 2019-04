Choroba Alzheimera. 9 objawów, które powinny zaniepokoić

Choroba Alzheimera jest neurodegeneracyjną chorobą wieku starczego, która prowadzi do otępienia. Pierwsze sygnały można zaobserwować już u osób po 65. roku życia. Życie pod jednym dachem z osobą chorą nie jest łatwe. Chociaż o chorobie Alzheimera mówi się wiele, najbliższa rodzina pacjenta często nie potrafi wyłapać pierwszych objawów. Chorzy natomiast, którzy są jeszcze na tyle świadomi, by wiedzieć, co się z nimi dzieje, często popadają w depresję i wstydzą się objawów demencji.

Chociaż na chorobę Alzheimera nie ma lekarstwa, dostępnych jest kilka metod leczenia, łagodzących objawy i spowalniających progresję choroby. Oto kilka pierwszych objawów choroby Alzheimera:

Utrata pamięci, która utrudnia normalne funkcjonowanie

Chory może wielokrotnie zadawać te same pytania. Szybko zapomina, co przeczytał i usłyszał. Ma problem z wykonywaniem niektórych czynności, ponieważ o nich zapomina.

Problem z wykonaniem znanych czynności

Osoba zmagająca się z chorobą Alzheimera ma trudność z wykonywaniem dobrze znanych czynności. Nie wie np. jak dotrzeć do sklepu, który wcześniej regularnie odwiedzała, źle oblicza domowy budżet, nie pamięta zasad gry, którą lubiła.

Trudności z rozwiązywaniem problemów lub planowaniem

Niektóre osoby z wczesnym początkiem choroby Alzheimera mają problemy z przestrzeganiem wskazówek, rozwiązywaniem problemów i koncentracją. Np. nie potrafią przygotować ciasta według przepisu.

Problemy z widzeniem i świadomością przestrzenną

Choroba Alzheimera może czasami powodować problemy ze wzrokiem, co może utrudniać osobie ocenę odległości między przedmiotami. Dodatkowo może powodować problemy z rozróżnianiem kształtów i kolorów.

Gubienie przedmiotów

Chorzy mogą odkładać różne przedmioty nie na miejsce. To powoduje, że później nikt nie może ich znaleźć. Zdarza się, że oskarżają najbliższych o kradzież.

Problemy z pisaniem i mówieniem

Osoby, u których występuje choroba Alzheimera, w trakcie rozmowy zapominają, co chciały powiedzieć lub nie mogą znaleźć odpowiedniego słowa. Często też mają problem z zapisywaniem swoich myśli.

Dezorientacja w kwestii miejsca i czasu

Inną częstą oznaką wczesnego początku choroby Alzheimera jest niepewność co do miejsc i czasu. Dana osoba może mieć problem ze śledzeniem pór roku, miesięcy lub pory dnia.

Podejmowanie niewłaściwych decyzji

Choroba Alzheimera może sprawić, że osoba będzie nadmiernie wydawała pieniądze lub wyrzucała swoje rzeczy. Może też przestać dbać o higienę, zachowywać się w sposób inny niż zwykle, wykazywać objawy zmiany osobowości.

Spadek nastroju i unikanie kontraktów towarzyskich

Osoby zmagające się z chorobą Alzheimera często odczuwają frustrację z powodu swojego stanu. Są zdezorientowane i zasmucone tym, co się z nimi dzieje. Na początku świadomie odsuwają się od swoich bliskich i unikają spotkań towarzyskich. W miarę postępu choroby wycofanie jest coraz bardziej zauważalne.

Jeżeli u kogoś z twoich bliskich występują te objawy, powinieneś jak najszybciej zabrać go do lekarza. Chorego należy otoczyć opieką i zapewnić m bezpieczeństwo. Postęp choroby może sprawić, że chory będzie zapominał zakręcić gaz lub zamknąć drzwi wejściowe. Z czasem stanie się zupełnie niezdolny do samodzielnego funkcjonowania.

