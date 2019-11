Naukowcy: Łechtaczka jest ważna dla reprodukcji

O jakich zmianach dokładnie mowa? Chodzi o poprawę ukrwienia, zwiększenie naturalnego nawilżenia w pochwie i temperatury wewnątrz niej, a przede wszystkim dochodzi do zmiany pozycji szyjki macicy – wejścia do macicy. Zmiana ta zapobiega zbyt szybkiemu przemieszczaniu się nasienia do macicy, umożliwiając w ten sposób zapłodnienie komórki jajowej.

Najnowsze badania dowodzą, że usunięcie łechtaczki (które ma miejsce w niektórych krajach i kulturach) powoduje nie tylko niepełnosprawność seksualną, ale także możliwą niepełnosprawność reprodukcyjną. „Często powtarzana mantra, że ​​jedyną funkcją łechtaczki jest wywoływanie przyjemności seksualnej, jest już przestarzała” – powiedział autor recenzji, mgr dr Levin. „Ta koncepcja zmienia główne przekonania seksualne, a dowody fizjologiczne są teraz oczywiste”.

Badania zostały opublikowane na łamach Clinical Anatomy.

Jak duża jest łechtaczka?

Wygląd całego sromu również jest bardzo zróżnicowany. Skóra może być tego samego koloru lub ciemniejsza niż reszta ciała. Wargi sromowe zewnętrzne mogą mieć długość od 7,7 do 4,7 cala (7 do 12 cm). Rozmiar łechtaczki waha się od około 0,1 do 1,3 cala (5 do 35 mm), ale pęcznieje i powiększa się, gdy kobieta jest pobudzona.

