Części ludzkiego mózgu pozostałe po operacji przedmiotem badań

Mały kawałek mózgu zaraz po operacji nadal działa tak, jakby pozostawał w ciele przez 24 godziny. Naukowcy z Allen Institute w Seattle wspólnie z lokalnymi neurochirurgami opracowali program badania tkanki mózgowej zaledwie kilka godzin po operacji - za zgodą pacjenta. Działa tak, jakby nadal znajdowała się w mózgu do 48 godzin po usunięciu. „Odkryliśmy, że w ludzkim mózgu jest o wiele więcej rodzajów komórek niż w modelach zwierzęcych. Ich właściwości elektryczne i anatomia mogą się znacznie różnić u myszy i ludzi” – powiedział główny autor. Z tego powodu wysiłki zmierzające do opracowania metod leczenia chorób mózgu, takich jak choroba Alzheimera i Parkinsona, były „relatywnie bezowocne”.

Profesor Robin Lovell-Badge, badacz medyczny z Crick Institute w Londynie, powiedział: „Oczywiście mózgi myszy i ludzi różnią się pod względem wielkości, kształtu i złożoności i łączą się z ciałami, które są również bardzo różne”. Dodał: „Można przeprowadzić badania na żywych zwierzętach, które w innym przypadku byłyby bardzo trudne. Możemy kontrolować zmienne, takie jak genetyka, wiek, żywienie itp., w sposób, który po prostu nie jest możliwy u ludzi”.

Brytyjska Rada ds. Badań Medycznych (MRC) ma zamknąć swoje centrum genetyki ssaków w Harwell w Oxfordshire. Starszy badacz genetyki, który nie chciał zostać wymieniony, powiedział BBC News, że na decyzję wpłynęły częściowo poglądy wyrażone przez dr Leina.

Profesor Elizabeth Fisher, badaczka z UCL badająca genetyczne podstawy chorób mózgu, powiedziała, że ​​badanie mózgu myszy zapewniło naukowcom „wiele wglądu w to, co znaczy być człowiekiem w zdrowiu i chorobie oraz nowych metod leczenia.

Chociaż uzyskanie dostępu do żywej ludzkiej tkanki mózgowej bez wątpienia pomoże w badaniach, próbki zawsze będą ograniczone, szczególnie od osób z bardzo rzadkimi zaburzeniami. Odpowiadając na komentarze, autor badania, dr Lein powiedział: „Chcę wyjaśnić, że badania mózgu na modelach zwierzęcych są niezbędne do zapewnienia eksperymentalnych systemów do wykonywania badań mechanistycznych, co jest podstawowym ograniczeniem badań mózgu ludzkiego. W tym sensie badania, które przeprowadzamy na ludzkim mózgu, są wysoce komplementarne i pozwalają na krytyczną ocenę potencjalnych modeli badania funkcji i chorób mózgu. Wszystkie modele mają ograniczenia i wierzymy, że to wskaże drogę do nowych i lepszych modeli i metod leczenia na choroby i zaburzenia mózgu”.

