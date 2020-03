Skuteczny sposób leczenia alkoholizmu? Jest nam znany od lat

Nowe badanie amerykańskich naukowców stwierdza, że ​​spotkania Anonimowych Alkoholików (AA) są najskuteczniejszym sposobem leczenia zaburzeń związanych z używaniem alkoholu. Ludzie, którzy ukończyli 12-etapowy program stosowany na spotkaniach AA, odnoszą większe sukcesy w abstynencji, a także w relacjach z członkami rodziny i przyjaciółmi.

Anonimowi Alkoholicy (AA)

Anonimowi Alkoholicy (AA) to ogólnoświatowa społeczność osób szukających wyjścia z uzależnienia alkoholowego. Spotkania są bezpłatne, nie wymagają wypełniania formularzy, ani posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Według badania opublikowanego w magazynie Cochrane Database of Systematic Review, spotkania AA to najskuteczniejszy sposób dojścia do trzeźwości.

Badania naukowe nad alkoholizmem

W analizie dokonanej przez zespół badaczy, któremu przewodniczył dr Keith Humphreys z Uniwersytetu Stanforda, oceniono 35 innych badań naukowych przeprowadzonych przez 145 naukowców. Grupa badana wyniosła ponad 10 000 uczestników, leczących się z problemu uzależnienia alkoholowego. Po przeanalizowaniu wyników zespół doszedł do wniosku, że postępy pacjentów uczęszczających na terapię AA były lepsze we wszystkich obszarach, które zostały wzięte pod uwagę. Osoby te radziły sobie lepiej nie tylko pod względem zaprzestania picia alkoholu, ale także w utrzymywaniu lepszych relacji z rodzinami i poczuciu większej satysfakcji w życiu.

Wyniki badań skomentowała kobieta, która pokonała uzależnienie i wkrótce będzie świętować 10 lat życia w trzeźwości: „To, co daje ci AA, to poczucie odpowiedzialności za własne życie, a bierze się ono od tych, którzy naprawdę go doświadczają”. Kobieta wspomniała, że próbowała różnych metod wyjścia z alkoholizmu, ale to program AA dał jej najlepsze rezultaty.

Badacze zalecają udział w spotkaniach AA

Dr Keith Humphreys, główny autor badania i profesor psychiatrii i nauk behawioralnych na Uniwersytecie Stanforda przyznał, że kiedyś sam sceptycznie podchodził do skuteczności AA. Jego nastawianie zmieniło się pod wpływem wyników ostatnich analiz. Doktor zauważył, że wszyscy jego pacjenci, którzy osiągnęli największy sukces w leczeniu uzależnienia, uczęszczali także na spotkania AA. „Chcę, żeby każdy, kto boryka się z problemem picia, znał aktualną wiedzę z tego zakresu. Pokazuje ona, że spotkania AA są naprawdę pomocne i warto je podjąć” – powiedział.

