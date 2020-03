Ibuprofen może wpływać na zdrowie wątroby

Ibuprofen jest powszechnym niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ). W Stanach Zjednoczonych apteki sprzedają go pod marką Motrin lub Advil. Tam, i w wielu innych krajach ibuprofen jest łatwo dostępny bez recepty. Ludzie zwykle używają go do łagodzenia bólu lub objawów łagodnego przeziębienia. Jak każdy inny lek, ibuprofen może powodować działania niepożądane. Jednym z nich jest uszkodzenie wątroby, choć zdarza się to rzadko.

Ibuprofen a zdrowie wątroby

Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z University of California sugeruje, że niekorzystny wpływ ibuprofenu na zdrowie wątroby może być bardziej znaczący, niż podejrzewają lekarze. „Wątroba odgrywa kluczową rolę w metabolizmie energetycznym i jest niezbędna do homeostazy całego ciała (stabilizacji funkcji organizmu) poprzez regulację metabolizmu glukozy, lipidów i aminokwasów” – wyjaśniają naukowcy w raporcie.

Różne skutki dla mężczyzn i kobiet

Aby ustalić prawdziwe ryzyko powodowania problemów z wątrobą przez ibuprofen, naukowcy regularnie podawali myszom jego umiarkowane ilości przez okres jednego tygodnia. Dawka leku była równoważna dorosłemu człowiekowi przyjmującemu około 486 miligramów ibuprofenu dziennie. Pod koniec tygodnia badacze zastosowali zaawansowaną spektrometrię mas - zestaw technik, które pozwalają ustalić stosunek i rodzaj substancji chemicznych obecnych w próbce laboratoryjnej w danym momencie. Naukowcy zastosowali tę metodę do oceny wpływu ibuprofenu na komórki wątroby myszy.

„Odkryliśmy, że ibuprofen spowodował znacznie więcej zmian w ekspresji białka w wątrobie, niż się spodziewaliśmy”, mówi współautor badania prof. Aldrin Gomes.

Zmiany były różne, w zależności od płci myszy. W wątrobach myszy płci męskiej badacze zaobserwowali zmiany w co najmniej 34 szlakach metabolicznych. Tymczasem u samic myszy, ibuprofen zwiększał aktywność niektórych cytochromów P450, rodzaju enzymów, które przyczyniają się do rozpadu leków. „Obserwacje dotyczące cytochromu P450 mogą oznaczać, że inne leki przyjmowane z ibuprofenem pozostają w organizmie mężczyzn przez dłuższy czas, czego nigdy wcześniej nie wykazano”, podkreśla prof. Gomes.

Czy nadal możemy stosować ibuprofen?

Na podstawie ustaleń zespołu radzi, aby ludzie przyjmowali ibuprofen z zachowaniem ostrożności – upewniając się, że nie przyjmujemy więcej, niż zalecana dawka. Należy powstrzymać się od stosowania leku, jeśli objawy są łagodne. Ponadto zespół badawczy podkreśla potrzebę przeprowadzenia dalszych badań dotyczących wpływu ibuprofenu na mężczyzn i kobiety, ponieważ mogą występować kluczowe różnice w metabolizmie między płciami.

