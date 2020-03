WHO oficjalnie zaleca unikania Ibuprofenu na objawy COVID-19

Ostrzeżenie francuskiego ministra zdrowia Verana nastąpiło po niedawnym badaniu w czasopiśmie medycznym The Lancet. Postawiono w nim hipotezę, że enzym wzmocniony przez leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen, może ułatwiać i nasilać infekcje COVID-19.

Ibuprofen wzmacnia objawy wirusa

Zapytany o badanie rzecznik WHO Christian Lindmeier powiedział dziennikarzom w Genewie, że eksperci agencji zdrowia ONZ „analizowali ten fakt, aby udzielić dalszych wskazówek”. Odradzają oni póki co stosowanie ibuprofenu na własną rękę. Co innego, jeśli ibuprofen przepisze lekarz – to ostatecznie od niego zależy, co zaleci pacjentowi. Veran wysłał także oficjalnego tweeta, ostrzegając, że stosowanie ibuprofenu i podobnych leków przeciwzapalnych może być „czynnikiem obciążającym” w zakażeniach COVID-19.

„W przypadku gorączki weź paracetamol” – napisał.

Francuski minister podkreślił, że pacjenci leczeni wcześniej środkami przeciwzapalnymi powinni zasięgnąć porady lekarza. Paracetamol należy przyjmować ściśle zgodnie z zalecaną dawką, ponieważ jego zbyt duża ilość może uszkodzić wątrobę. Pandemia COVID-19, która zaraziła około 190 000 osób na całym świecie i zabiła ponad 7800 osób, powoduje u większości osób łagodne objawy. Może jednak powodować zapalenie płuc, a w niektórych przypadkach prowadzić do niewydolności wielu narządów. Jeszcze przed pandemią władze francuskie zaniepokoiły poważne „komplikacje zakaźne” związane ze stosowaniem ibuprofenu, który jest sprzedawany pod różnymi markami, oraz innych leków przeciwzapalnych.

Co na to firmy farmaceutyczne?

Rzecznik brytyjskiej firmy farmaceutycznej Reckitt Benckiser, która produkuje ​​Nurofen, napisał, że firma jest świadoma obaw wyrażonych co do stosowania sterydów i niesteroidowych produktów przeciwzapalnych (NLPZ), w tym ibuprofenu, w celu złagodzenia objawów COVID-19.

„Bezpieczeństwo konsumentów jest naszym najważniejszym priorytetem” – powiedział rzecznik, podkreślając, że ibuprofen jest lekiem o ugruntowanej pozycji, który jest bezpiecznie stosowany jako środek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy, w tym przy chorobach wirusowych, od ponad 30 lat.

„Obecnie nie wierzymy, że istnieją dowody naukowe łączące stosowanie leków bez recepty zawierających ibuprofen z zaostrzeniem COVID-19” – oświadczył.

Rzecznik powiedział, że Reckitt Benckiser „współpracuje z WHO, EMA (Europejską Agencją Leków) i innymi lokalnymi organami ds. zdrowia w tej sprawie i zapewni wszelkie dodatkowe informacje lub wskazówki niezbędne do bezpiecznego stosowania ich produktów po przeprowadzeniu takiej oceny.

Czytaj także:

Co na ból: aspiryna czy ibuprofen? Wbrew pozorom wybór ma znaczenie