Co na ból: aspiryna czy ibuprofen? Wbrew pozorom wybór ma znaczenie

Przy wszystkich opcjach na uśmierzenie bólu dostępnych w aptece możesz zastanawiać się, którą wybrać – i kiedy. Dwie opcje dostępne bez recepty, które wydają się najbardziej powszechne, to aspiryna i ibuprofen. Obie te substancje są niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), które są dostępne na rynku od lat. „Ale poczekaj!” – mówi Alyse Scaffidi, farmaceutka z Glassboro w stanie New Jersey. „Obie są podobne, ale nie należy ich stosować wymiennie”.

Aspiryna czy ibuprofen?

„Tylko aspiryna, a nie ibuprofen, należy do grupy chemicznie powiązanych związków zwanych salicylanami” – mówi Scaffidi. Salicylany to grupa chemikaliów występujących w naturze, które są stosowane w leczeniu chorób od tysięcy lat. Salicylany naturalnie występują w żywności, takiej jak rodzynki i morele oraz inne owoce i warzywa.

Zarówno aspiryna, jak i ibuprofen łagodzą ból, blokując prostaglandyny – naturalne hormonopodobne substancje w organizmie – a to minimalizuje ból i obrzęki. Ale na tym kończą się podobieństwa.

Kiedy stosować aspirynę?

Przy wysokim ryzyku zawału serca. Według American Heart Association codzienna, niska dawka aspiryny może zapobiec zawałowi serca, jeśli jesteś już nim zagrożony. To dlatego, że aspiryna zmniejsza krzepliwość krwi i utrzymuje przepływ krwi do twojego serca. Oczywiście skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem codziennej lub regularnej terapii aspiryną. Uwaga: każdy, kto ma alergię na aspirynę lub krwawienia powinien unikać tej terapii.

Kiedy stosować ibuprofen?

Dzieci poniżej 12 lat powinny stosować ibuprofen lub acetaminofen, jeśli dochodzą do siebie po objawach grypopodobnych lub ospie wietrznej. Aspiryna nie jest tu dobrą opcją, ponieważ może być śmiertelna dla nastolatków i dzieci poniżej 12 roku życia. To dlatego, że aspiryna zwiększa ryzyko wystąpienia poważnego, często śmiertelnego stanu, znanego jako zespół Reye'a. Chociaż to może w rzadkich przypadkach występować u niemowląt lub młodych dorosłych, najczęściej ryzyko występuje u osób poniżej 18 roku życia, które miały infekcję wirusową, taką jak grypa i przyjmują leki zawierające aspirynę. Jeśli takie okoliczności nie występują, Scaffidi nadal zaleca ibuprofen zamiast aspiryny w celu złagodzenia bólu, a tym bólów głowy u większości pacjentów.

Kiedy nie zażywać żadnego z nich?

Scaffidi mówi, że kobiety w ciąży powinny unikać zarówno aspiryny, jak i ibuprofenu z powodu potencjalnych powikłań. Dlatego najlepiej porozmawiać z lekarzem przed zażyciem jakichkolwiek środków przeciwbólowych w czasie ciąży.

Ponadto pacjenci z dowolnym rodzajem zaburzeń krwawienia powinni szczególnie unikać stosowania nawet małych dawek aspiryny, ponieważ może to zmniejszyć krzepliwość krwi. Chociaż zarówno aspiryna, jak i ibuprofen mogą zakłócać pracę komórek krwi w celu zatrzymania krwawienia w organizmie, aspiryna ma bardziej znaczący wpływ. Każdy, kto ma zaburzenie krzepnięcia i przyjmuje ibuprofen, powinien uważnie monitorować objawy i zażywane dawki lub, zdaniem Scaffidi, rozważyć acetaminofen jako alternatywną opcję.

Inne przestrogi dotyczące przyjmowania NLPZ

Chociaż nie są to takie same środki, zarówno aspiryna, jak i ibuprofen należą do tej samej klasy leków i dlatego według Scaffidi nie powinny być przyjmowane razem. Specjalistka mówi, że może to zwiększyć ryzyko krwawienia z żołądka. Niektórzy lekarze mogą przepisać „naprzemiennie” leki w celu dodatkowego złagodzenia bólu.

Scaffidi dodaje, że najczęstszym niewłaściwym zastosowaniem aspiryny jest przyjmowanie zbyt dużej dawki, szczególnie bez jedzenia, co powoduje skurcze żołądka i dyskomfort. Inną częstą przyczyną nadużywania aspiryny jest leczenie częstych bólów migrenowych. „Przekroczenie zalecanych dziennych dawek lub zażywanie aspiryny więcej niż dwa razy w tygodniu może powodować bóle głowy” – mówi Scaffidi. „Może się to również zdarzyć przy stosowaniu bez recepty bardziej złożonych leków, które obejmują kofeinę, aspirynę i acetaminofen”.

Z drugiej strony ibuprofen może stać się nałogiem, jeśli jest stosowany zbyt często. Innym problemem związanym z ibuprofenem jest zwiększone ryzyko zawału serca, zwłaszcza w przypadku stosowania wyższych dawek przez dłuższy czas. Jedno z badań opublikowanych w European Heart Journal wykazało, że stosowanie ibuprofenu wiązało się z o 31 proc. wyższym ryzykiem zatrzymania akcji serca poza szpitalem w porównaniu z niestosowaniem, chociaż inne czynniki mogły również odgrywać rolę. Nadmierne spożycie któregokolwiek z NLPZ niesie ze sobą ryzyko problemów trawiennych, zawału serca i krwawień. Jeśli potrzebujesz dostępnych bez recepty środków przeciwbólowych na dłużej niż kilka dni, skonsultuj się z lekarzem.

