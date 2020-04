Alergia na penicylinę a leczenie antybiotykami

Według badań opublikowanych w American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, u wielu pacjentów, u których wcześniej zdiagnozowano alergię na penicylinę, można bezpiecznie przejść na leczenie antybiotykami penicylinowymi na oddziałach intensywnej terapii.

Około 8-15 proc. populacji USA ma alergię na penicylinę, ale wiele z tych przypadków jest wynikiem wysypki wirusowej, interakcji między lekami a wirusami lub wystąpieniem niealergicznych skutków ubocznych. Nawet pacjenci, u których występuje ciężka reakcja anafilaktyczna, wydają się tracić wrażliwość na penicylinę do co najmniej 10 proc. rocznie. Fałszywa etykieta penicylinowa może zaś zablokować odpowiednie leczenie pacjenta poprzez ograniczenia, które zmuszają lekarzy do stosowania antybiotyków o szerszym spektrum działania. Zwiększają tym samym ryzyko na infekcje miejsca operowanego, niepowodzenie leczenia typowych infekcji i infekcje lekooporne.

Narzędzie stratyfikacji ryzyka

Dane zebrane z ambulatoryjnej Kliniki Alergologii Leków w Vanderbilt University Medical Center wykorzystano do opracowania narzędzia stratyfikacji ryzyka, które może identyfikować pacjentów z niskim ryzykiem alergii na penicyliny na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM). Przez okres siedmiu miesięcy pacjenci, którzy zostali poddani badaniu przesiewowemu i zidentyfikowani jako niskiego ryzyka, otrzymali doustną dawkę 250 mg amoksycyliny i pozostawali pod obserwacją przez półtorej godziny po podaniu, bez uprzedniego testu alergicznego skóry. Wyniki zespołu wykazały, że żaden z pacjentów niskiego ryzyka, którzy zostali poddani bezpośredniej doustnej kuracji w okresie badania, nie miał żadnych objawów reakcji alergicznej po zakończeniu testu.

„Do tej pory nasz zespół zrewidował ponad 90 przypadków, gdy u pacjenta określono niskie ryzyko alergii, i nie wykazał on żadnych objawów po podaniu leków z grupy penicylin. Około jedna trzecia pacjentów, u których alergie na penicylinę zostały podważone, bezpiecznie zaczęła stosować leczenie penicylinami w późniejszej opiece zdrowotnej, gdy było to potrzebne” – powiedział Cosby A. Stone, lekarz immunologii w Vanderbilt University Medical Center.

Oczekuje się, że penicylina podana pacjentom o niskim ryzyku alergii, poprzez dawkę amoksycyliny będzie strategią, która może podać w wątpliwość istnienie do 60 proc. wszystkich alergii na penicylinę i poprawić przyszłą opiekę zdrowotną na OIOM poprzez rozszerzenie możliwych opcji leczenia.

