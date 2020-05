Gry wideo wpływają na zdrowie psychiczne. I jest to naprawdę dobra wiadomość

Gdy przechodzimy przez kolejny miesiąc dystansu społecznego, coraz więcej osób zaczyna grać w gry wideo. Zamknięci w domach robią to dla rozrywki, lub dla zabicia czasu. Pandemia doprowadziła do największego wzrostu bazy graczy w ciągu ostatnich kilku lat. Możliwe, że ty (lub twoje dziecko) jesteś jedną z osób, które się do tego przyczyniły. Jeśli tak, to możesz zacząć się zastanawiać, czy nie spędzasz zbyt dużo czasu, grając w gry. Nie martw się jednak, ponieważ nowe badania pokazują, że gry wideo mogą mieć również pozytywne skutki dla zdrowia psychicznego.

Gry wideo mają pozytywne korzyści zdrowotne

Nowe badanie, przeprowadzone przez profesor informatyki Uniwersytetu Saskatchewan ujawnia, że ​​gry wideo rzeczywiście przynoszą korzyści zdrowotne – zwłaszcza teraz, gdy przechodzimy czas izolacji i dystansu społecznego. Wyniki pokazują, że gry wideo mogą pomóc zmniejszyć stres i poprawić samopoczucie psychiczne. „Kiedy ludzie grają w gry wideo, w rzeczywistości odnoszą wiele korzyści dla zdrowia emocjonalnego lub społecznego i swojego samopoczucia” – powiedziała prof. Regan Mandryk.

Chociaż badania koncentrują się głównie na osobach w wieku od 18 do 55 lat, objęto nimi również wszystkie inne grupy wiekowe, które grają w gry wideo, od dzieci po starszych dorosłych mieszkających w domach opieki długoterminowej. Uczeni spostrzegli, że gry wideo poprawiły życie tych ludzi pod względem zdrowia emocjonalnego i psychicznego, a także pomogły im w kontaktach społecznych i innych umiejętnościach poznawczych.

„Gra pozwala ci uciec psychicznie, oderwać się od tego, co dzieje się wokół ciebie. Pomaga ci się zrelaksować, opanować wyzwania i kontrolować swoje otoczenie, a to elementy, które redukują stres” – powiedziała główna autorka badań.

Czytaj także:

Jak urządzenia elektroniczne wpływają na dzieci? Będziesz zaskoczony