Zidentyfikowano gen odpowiedzialny za otyłość. Czy to przełom w walce o lepszy metabolizm?

Otyłość jest poważnym problemem zdrowotnym, a wskaźniki tej choroby wzrosły w ciągu ostatnich 40 lat. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) informuje, że w latach 2017-2018 aż 42,4 proc. ludzi w USA cierpiało na otyłość, a w latach 1999–2000 liczba ta wynosiła 30,5 proc.

Otyłość zwiększa ryzyko chorób serca, udaru mózgu, cukrzycy i niektórych rodzajów raka. CDC twierdzi, że zmiany stylu życia, w tym zdrowsza dieta i regularne ćwiczenia, są kluczem do zmniejszenia otyłości. Jeśli chodzi o kwestię wpływu otyłości na metabolizm, wcześniejsze badania na myszach prowadzą do sugestii, że osoba z otyłością spala mniej kalorii.

Gen „wyłączający” otyłość

W nowym badaniu naukowcy chcieli dowiedzieć się, jaką rolę odgrywają komórki odpornościowe w powikłaniach metabolicznych otyłości, hamując konkretny gen w komórkach odpornościowych u myszy. Ku ich zaskoczeniu odkryli, że komórki te odgrywają kluczową rolę w regulacji otyłości i przyrostu masy ciała.

Aby zbadać skutki hamowania genu komórki odpornościowej, naukowcy przeprowadzili dwa eksperymenty. W pierwszym usunęli gen Asxl2, a w drugim wstrzyknęli zwykłym myszom nanocząsteczki, które zakłócały funkcję genu. Gdy naukowcy zahamowali ten gen w komórkach odpornościowych, odkryli, że myszy nie rozwinęły otyłości, gdy były karmione wysokotłuszczową dietą. Prawdopodobnie było to spowodowane zwiększonym wydatkiem energetycznym. W porównaniu z grupą kontrolną myszy, które miały otyłość, ale nie hamowały genu, myszy z hamowaniem spaliły 45 proc. więcej kalorii, pomimo jedzenia diet o wysokiej zawartości tłuszczu. Zespół nie jest jeszcze pewien, dlaczego zahamowanie genu w komórkach odpornościowych myszy spowodowało, że nie przybrały na wadze podczas diety wysokotłuszczowej. Naukowcy podejrzewają, że odpowiedź może obejmować pobudzanie białych komórek tłuszczowych do spalania tłuszczu, a nie do magazynowania go, jak robią to brązowe komórki tłuszczowe.

Wyniki badania, opublikowane w czasopiśmie Journal of Clinical Investigation, mogą pewnego dnia pomóc naukowcom w opracowaniu nowych terapii skutecznego spalania kalorii dla osób z otyłością.