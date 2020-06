Psy ratują ludzi, na których im zależy? Nowe badanie potwierdza teorię

Wielu z nas cieszy się szczególną więzią ze swoim czworonogiem. Jesteśmy dwoma różnymi gatunkami o różnych instynktach i celach, a jednak więzi, które nawiązujemy z naszymi psami, mogą być głębokie.

Lojalność psów wobec ich właścicieli jest legendarna, a w niezliczonych opowieściach psy pędzą na pomoc zagrożonym ludziom. Czy te historie są prawdziwe? Naukowcy z Arizona State University (ASU) w Tempe postanowili się tego dowiedzieć. Eksperymenty badaczy potwierdzają stare historie: większość psów, jeśli może, uratuje swoich właścicieli.

Eksperyment z psami

Badanie pojawiło się w czasopiśmie PLOS ONE. Współautor Clive Wynne, z ASU Canine Science Collaboratory, komentuje znaczenie tego artykułu, mówiąc: „Fascynujące w tym badaniu jest to, że pokazuje, że psy naprawdę dbają o swoich ludzi”. Badanie miało dwa nadrzędne cele: ustalić, czy psy chcą uratować swoich właścicieli, a jeśli tak, to zrozumieć ich „powody”. W eksperymentach wzięło udział 60 psów i ich właścicieli. Żaden z psów nie przeszedł szkolenia ratunkowego.

Przed testami właściciele zostali przeszkoleni, aby ich wołanie o pomoc brzmiało autentycznie. Naukowcy poinstruowali ich, aby nie wykrzykiwali imienia swojego psa, aby wykluczyć posłuszeństwo jako czynnik reakcji psa na cierpienie danej osoby. Właściciele byli zamykani w skrzyniach testowych. Skrzynie miały drzwi, które były wystarczająco lekkie, aby pies mógł je odepchnąć na bok i uwolnić uwięzioną osobę. „Około jedna trzecia psów uratowała swojego zrozpaczonego właściciela”, mówi Van Bourg, „co samo w sobie nie brzmi zbyt imponująco, ale naprawdę robi wrażenie, gdy się im przyjrzy”.

„Nie zawsze chodzi o ratowanie”

Wśród tych psów, które były w stanie otworzyć pudełko podczas eksperymentu kontrolnego, 84 proc. uratowało swoich właścicieli. Jak sugeruje Van Bourg, większość psów chce nas uratować, ale muszą wiedzieć, jak. W grę może wchodzić jeszcze jeden czynnik – chęć psa do bycia z właścicielem. W drugim eksperymencie kontrolnym, w którym właściciele siedzieli w pudełku i czytali w stanie relaksu, 16 z 60 psów otworzyło pudełko, aby do nich dołączyć. Jak mówi Van Bourg: „Często nie zawsze chodzi o ratowanie. Ale to nie odbiera nic z tego, jak psy naprawdę są wyjątkowe”.