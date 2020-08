Nowa metoda walki z łysiną. Jest tańsza, niż przeszczep włosów

Wypadanie włosów jest często związane z wiekiem. Jednak może to być również spowodowane zmianami hormonalnymi, a także czynnikami środowiskowymi i genetycznymi.

Kluczowe metody leczenia wypadania włosów to minoksydyl i finasteryd. Chociaż Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziła obie metody leczenia, żadna z nich nie jest szczególnie skuteczna i obie wymagają częstego ponownego stosowania. Zamiast przeszczepiania mieszków włosowych, co może być kosztowne i zależy od gotowej liczby dawców, nowsze badania miały na celu stymulację komórek mieszka włosowego w laboratorium. Następnie naukowcy nakładają te komórki bezpośrednio na łysiejący obszar skóry głowy. Badanie ukazało się w czasopiśmie Science Advances.

Co naukowcy odkryli na temat porostu włosów?

Naukowcy przyjrzeli się egzosomom zarówno dwuwymiarowych, jak i trójwymiarowych hodowanych pęcherzyków komórkowych. Zauważyli, że w mieszkach włosowych hodowanych w 3D mikroRNA miR-218-5p pobudza komunikację genów, która sygnalizuje wzrost włosów. Potwierdzili to, gdy odkryli, że zwiększenie aktywności mikroRNA zwiększa aktywność mieszków włosowych, podczas gdy hamowanie go zatrzymuje funkcjonowanie mieszków włosowych. Odkrycie zespołu jest potencjalnie cenne, ponieważ podczas gdy implantacja mieszków włosowych z hodowli 3D skutecznie stymuluje aktywność mieszków włosowych, proces przeszczepu jest pracochłonny i kosztowny.

„Terapia komórkowa za pomocą komórek 3D może być skuteczną metodą leczenia łysienia, ale trzeba je wyhodować, rozszerzyć, zachować i wstrzyknąć w ten obszar. Z drugiej strony [mikroRNA] mogą być wykorzystywane w lekach na bazie małych cząsteczek. Więc potencjalnie można stworzyć krem ​​lub balsam, który ma podobny efekt, ale z mniejszą liczbą problemów. Przyszłe badania skupią się na wykorzystaniu tylko tego [mikroRNA] do promowania wzrostu włosów” – Dr Cheng.

