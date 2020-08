Wypuszczą 750 milionów genetycznie zmodyfikowanych komarów na Florydę. Po co?

Zatwierdzony przez Agencję Ochrony Środowiska w maju projekt pilotażowy ma na celu sprawdzenie, czy genetycznie zmodyfikowany komar jest realną alternatywą dla rozpylania środków owadobójczych w celu zwalczania Aedes aegypti. To gatunek komara, który przenosi kilka śmiertelnych chorób, takich jak zika, denga, chikungunya i żółta febra. Chociaż Aedes aegypti stanowi tylko 1% populacji komarów, Florida Keys Mosquito Control zazwyczaj przeznacza ponad 1 milion dolarów rocznie, czyli jedną dziesiątą całkowitego finansowania, na walkę z nim.

Śmiertelne komary na Florydzie

Komar, nazwany OX5034, został zmieniony w celu wyprodukowania potomstwa płci żeńskiej, które umiera w stadium larwalnym. Tylko samica komara gryzie krew, której potrzebuje do dojrzewania jaj. Samce żywią się tylko nektarem i dlatego nie są nosicielami chorób. Według Oxitec, brytyjskiej firmy z siedzibą w USA, która opracowała organizm zmodyfikowany genetycznie (GMO), komar uzyskał również federalną zgodę na wypuszczenie go do hrabstwa Harris w Teksasie, począwszy od 2021 roku. Firma opracowała samca komara, zaprogramowanego na śmierć przed osiągnięciem dorosłości, chyba że został wyhodowany w wodzie zawierającej antybiotyk tetracyklinę.

„Biorąc pod uwagę wszystkie kryzysy, przed którymi stoi nasz naród i stan Floryda – pandemia Covid-19, niesprawiedliwość rasowa, zmiany klimatyczne – administracja wykorzystała wpłaty podatkowe i środki rządowe na eksperyment w Parku Jurajskim” – powiedział Jaydee Hanson, dyrektor ds. Międzynarodowe Centrum Oceny Technologii i Centrum Bezpieczeństwa Żywności, w oświadczeniu wydanym w środę.

Kampanie public relations przypominające mieszkańcom Florydy, że komar GMO nie gryzie. Jednak media cytują wściekłych mieszkańców odmawiających traktowania ich jak „króliki doświadczalne” dla „komara-Frankensteina”.

Czytaj także:

QUIZ: Kleszcze i choroby odkleszczowe – sprawdź, ile o nich wiesz