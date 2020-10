Nawet jeśli masz ciężką chorobę płuc, możesz bezpiecznie nosić maskę

Maski na twarz mogą być niewygodne i kłopotliwe, ale nie są niebezpieczne – zgodnie z badaniami Annals of the American Thoracic Society. Dotyczy to również osób z przewlekłymi chorobami płuc.

Protesty przeciwko nakazom noszenia masek zainspirowały pulmonologa z USA do przeprowadzenia badań. „Kilku moich kolegów, w tym ja, było poważnie zirytowanych tym, że ludzie nie używają masek na twarz z różnych powodów w środku pandemii” – powiedział dr Michael Campos z kliniki Uniwersytetu Miami. Czy maski są bezpieczne? „Szukałem udokumentowanych dowodów bezpieczeństwa i nie znalazłem żadnego” – powiedział Campos. „Ponieważ wiemy, że łatwo jest udowodnić, że maski są bezpieczne, przeprowadziliśmy badanie szybko w ciągu kilku tygodni”. W badaniu wzięło udział 15 zdrowych uczestników i 15 weteranów wojskowych z ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) z czynnością płuc poniżej 50 procent. Uczestnicy badania nosili maski na twarz przez 30 minut, a następnie chodzili w nich przez dodatkowe 6 minut. Każdy uczestnik został następnie poddany badaniu krwi, które wykazało, że nie było zmian w poziomach tlenu i CO2. „To badanie nie wnosi wiele do społeczności medycznej, ponieważ wszyscy wiemy, że są one bezpieczne i używamy ich przez cały dzień. Ale to ma znaczenie dla opinii publicznej i mediów” – dr Michael Campos. Maski mają wpływ na oddychanie Dr Campos podkreślił w badaniu, że dyskomfort związany z maskami nie powinien przerodzić się w obawy o zdrowie. Jego zdaniem dyskomfort odczuwany przez niektórych ludzi może być reakcją psychologiczną, a wraz z praktyką stosowanie maski może stać się wygodniejsze. Nie oznacza to, że używanie maski nie ma żadnego wpływu na oddychanie. „Uczucie duszności, odczuwane przez niektórych przy maskach, nie jest synonimem zmian w wymianie gazowej. Prawdopodobnie wynika to z ograniczenia przepływu powietrza przez maskę, w szczególności gdy potrzebna jest silniejsza wentylacja (np. podczas wysiłku)” – wyjaśnił Campos w oświadczeniu. Poprzednie badania wykazały, że podczas noszenia maski typu N95 poziom CO2 może również wzrosnąć, ale nadal pozostaje na normalnym poziomie. Czytaj też:

