Nieznane dotąd zaburzenie mózgu dotknęło już ponad 40 osób

Od ponad roku specjaliści zdrowia publicznego śledzą „grupę” 43 przypadków podejrzenia choroby neurologicznej w prowincji New Brunswick w Kanadzie. Agencja zdrowia publicznego poprosiła lekarzy, aby szukali objawów podobnych do choroby Creutzfeldta-Jakoba (CJD) – rzadkiej, śmiertelnej choroby mózgu spowodowanej przez zniekształcone białka zwane prionami.

Czym objawia się nowa choroba?

Pacjenci początkowo skarżyli się na niewyjaśnione bóle, skurcze i zmiany w zachowaniu – wszystkie objawy, które można łatwo zdiagnozować jako lęk lub depresję. Ale w ciągu 18-36 miesięcy zaczęły pojawiać się zaburzenia funkcji poznawczych, zanik mięśni, ślinienie się i szczękanie zębami. Wielu pacjentów zaczęło również doświadczać przerażających halucynacji, w tym uczucia owadów pełzających po skórze.

To nie CJD

Pomimo początkowych podobieństw do CJD, badania przesiewowe nie wykazały potwierdzonych przypadków. „Nie mamy dowodów na to, że jest to choroba prionowa” – powiedział dr Alier Marrero, neurolog prowadzący badanie w New Brunswick.

Teraz zespół naukowców próbuje ustalić, czy mają do czynienia z nieznanym wcześniej zespołem neurologicznym, czy szeregiem niepowiązanych, ale wcześniej znanych dolegliwości. „W ciągu ostatnich ponad 20 lat nie widzieliśmy takiej grupy chorób neurologicznych opornych na rozpoznanie, jak ta” – powiedział Michael Coulthart, szef kanadyjskiej sieci nadzoru CJD.

Lekarze wykonują zestawy badań obejmujących obrazowanie mózgu, testy metaboliczne i toksykologiczne oraz nakłucia lędźwiowe, aby wykluczyć inne możliwe choroby, takie jak demencja, zaburzenia neurodegeneracyjne, zaburzenia autoimmunologiczne i możliwe infekcje. Urzędnicy służby zdrowia odmówili ujawnienia dokładnych lokalizacji przypadków.

Chociaż wiadomość o nieznanej chorobie wzbudziła zaniepokojenie, eksperci ostrzegają przed wyciąganiem przedwczesnych wniosków. Być może przyczyny leżą w czynnikach środowiskowych, takich jak źródła wody, roślinność lub insekty.

