W 2020 roku wzrosła liczba urazów pleców, dłoni i nadgarstków. Winna nie tylko praca zdalna

W ciągu ostatniego roku zaobserwowano ogólny wzrost poziomu zmęczenia i problemów zdrowotnych: bólu głowy, zaburzeń trawienia, bólu kręgosłupa, napięcia mięśni, a nawet zaburzeń snu. Eksperci winią za to brak ruchu i długotrwały stres, którego doświadczamy w pandemii.

Praca zdalna – większa ilość bólu i urazów

W 2020 roku w porównaniu do poprzedniego zaobserwowano:

10,3 % wzrostu zwichnięć, nadwyrężeń lub kontuzji nadgarstka i przedramienia

13,2% wzrostu bólu dłoni lub palców

16,2% wzrostu zapalenia lub uszkodzenia korzenia nerwowego w odcinku szyjnym kręgosłupa

17,9% wzrostu zespołu cieśni nadgarstka

24,6% wzrost bólów krzyża

„Nasze mięśnie są napięte. Wzorce oddechowe zmieniają się. Te fizyczne zmiany związane ze stresem zmieniają ułożenie kręgosłupa. Pojawia się błędne koło, w którym zły stan kręgosłupa wpływa na nasze zdrowie fizyczne i zwiększa poziom stresu” – powiedział Orlando Capiro, DC, kręgarz z USA Sports Medicine.

Sposoby ulepszenia miejsca pracy

1. Wyrównaj swoje ciało

Siedząc prosto, rozluźnij ramiona i trzymaj łokcie na poziomie klawiatury. Górna część monitora powinna znajdować się mniej więcej na poziomie brwi. Możesz dodać zewnętrzną klawiaturę i mysz. Oczy powinny być skierowane na środek ekranu komputera.

2. Zwróć uwagę na swoje ramiona

Kiedy piszesz na klawiaturze, twoje ramiona powinny być ułożone równo po bokach, a łokcie zgięte pod kątem 90 stopni. Jeśli krzesło ma podłokietniki, dostosuj je tak, aby ramiona były rozluźnione.

3. Podeprzyj dolną część pleców

Dociśnij pośladki do oparcia krzesła. Jeśli nie masz ergonomicznej podpórki do odcinka lędźwiowego, użyj małej poduszki lub zwiniętego ręcznika. To powinno pozwolić dolnej części pleców na lekkie wygięcie, aby nie opadała do przodu.

4. Rób przerwy

Wielogodzinne wpatrywanie się w ekran nie jest dobre dla zdrowia oczu. Sugeruje się, aby co 15-20 minut skupić się na odległym obiekcie w pokoju przez kilka sekund. Można wspierać się kroplami nawilżającymi do oczu oraz wentylować pomieszczenie, aby powietrze nie było zbyt suche.

5. Rozciągaj się

Wprowadź rutynę regularnego wstawania i odchodzenia od komputera. Po pracy wyjdź na spacer, zrób serię ćwiczeń lub zajmij się obowiązkami związanymi z ruchem (sprzątanie, gotowanie).

