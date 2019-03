5 małych zmian, które pozytywnie wpłyną na twoje zdrowie

Wdrożenie zdrowych nawyków może być przytłaczające. Szczególnie, jeśli wydaje nam się, że ma to sens tylko kiedy wywrócimy całe życie do góry nogami. Czasami wystarczy kilka prostych zmian, aby lepiej spać, być mniej zestresowanym i mieć zdrowsze ciało.

Bądź dla siebie życzliwy/a

Przestań narzekać na to, jak wyglądasz. Każdy człowiek ma kompleksy. Jedne mankamenty można zmienić, z innymi trzeba się pogodzić. Samoakceptacja jest niezbędna do szczęścia. Dopiero w momencie, gdy lubimy siebie, możemy tak naprawdę zadbać o swoje zdrowie. To pozwala uniknąć autodestrukcyjnych zachowań.



Zacznij się rozciągać

Nawet coś tak prostego jak rozciąganie może znacznie wpłynąć na ogólny stan zdrowia. To najprostszy sposób na poprawę mobilności. Rozciąganie warto rozpocząć w łóżku po przebudzeniu, gdy całe ciało jest sztywne po nocy.



Wystaw twarz na słońce

Pierwsze, ciepłe, wiosenne promienie słońca mają w sobie coś magicznego. Nic dziwnego, że wszyscy z utęsknieniem ich wypatrujemy. Ekspozycja skóry na działanie promieni słonecznych pozwala organizmowi wytwarzać witaminę D. Jej niedobór sprzyja stanom depresyjnym i powoduje spadek energii. W dodatku naturalne światło pomaga regulować dobowy rytm organizmu, zmniejszając ryzyko nierównowagi hormonalnej.



Więcej się ruszaj

Postaw sobie mały cel, aby włączyć więcej ruchu do swojej codziennej rutyny - zwłaszcza w dniach, kiedy nie masz czasu, aby pójść na siłownię, zajęcia fitness czy też zrobić trening przed telewizorem. Nawet jeśli nie będziesz w stanie w pełni ćwiczyć w ciągu dnia, chodzić na spacery, wchodzić po schodach i konsekwentnie podejmuj różne, proste aktywności.



Jedz więcej białka

Jak podaje portal "Prevention", dorośli poniżej 65. roku życia powinni spożywać około 0,8 grama białka dietetycznego na kilogram masy ciała, aby utrzymać optymalne zdrowie. Po 65. roku życia należy dążyć do uzyskania od 1 do 1,2 grama białka na kilogram masy ciała. Białko jest sycące i wolniej się trawi, dzięki czemu można zapanować nad napadami głodu i osiągnąć optymalną masę ciała podczas odchudzania. Ponadto białko buduje masę mięśniową, niezbędną do zachowania sprawności.Czytaj także:

Picie gorącej herbaty drastycznie zwiększa ryzyko raka przełyku